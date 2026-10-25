O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu neste domingo (25), no segundo turno das eleições, que representa a mudança, especialmente contra a violência pública e o endividamento.

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Em frente ao seu local de votação, falou brevemente à imprensa sobre a expectativa de vitória no pleito.