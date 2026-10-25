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TRÁFICO DE DROGAS

Jacareí: Mulher é presa com 5 kg de maconha em posto de gasolina

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas com mulher no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí
Drogas apreendidas com mulher no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A prisão ocorreu na sexta-feira (23), após uma denúncia enviada à Polícia Militar.

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No local, os policiais avistaram um veículo Hyundai HB20 branco estacionado no posto, com a condutora em atitude suspeita. Durante busca veicular, foram localizados oito tabletes de maconha dentro de um saco, totalizando 5,1 kg da droga.

A mulher confessou que havia saído de São José dos Campos para comercializar o entorpecente com um homem não identificado em Jacareí. Com ela, também foram apreendidos R$ 352 em dinheiro e um celular iPhone 17 Pro.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada à delegacia local e recolhida à Cadeia Pública de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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