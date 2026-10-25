Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A prisão ocorreu na sexta-feira (23), após uma denúncia enviada à Polícia Militar.

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No local, os policiais avistaram um veículo Hyundai HB20 branco estacionado no posto, com a condutora em atitude suspeita. Durante busca veicular, foram localizados oito tabletes de maconha dentro de um saco, totalizando 5,1 kg da droga.