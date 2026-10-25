25 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso após furtar bicicleta de uso compartilhado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Bicicleta furtada foi recuperada pela PM
Bicicleta furtada foi recuperada pela PM

Um homem foi preso por furto de uma bicicleta de uso compartilhado pertencente ao município de São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de sábado (24), quando policiais militares o avistaram conduzindo a bicicleta com sinais de violação no dispositivo de travamento, na rua Martins Fontes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem, constatou-se que a bicicleta era produto de furto e que o suspeito já tinha antecedentes criminais, estando sujeito a medida cautelar.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários