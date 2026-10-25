Um homem foi preso por furto de uma bicicleta de uso compartilhado pertencente ao município de São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de sábado (24), quando policiais militares o avistaram conduzindo a bicicleta com sinais de violação no dispositivo de travamento, na rua Martins Fontes.

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Durante a abordagem, constatou-se que a bicicleta era produto de furto e que o suspeito já tinha antecedentes criminais, estando sujeito a medida cautelar.