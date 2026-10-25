Os eleitores da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) voltam às urnas neste domingo (25) para decidir a eleição presidencial, após Flávio Bolsonaro (PL) vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 36 das cidades da região no primeiro turno. O senador obteve 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos, enquanto o presidente somou 472.162 votos (32,54%).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O resultado regional aponta uma vantagem de 366.004 votos para Flávio Bolsonaro na primeira etapa da disputa. Ao todo, a RMVale contabilizou 1.451.148 votos válidos. Outros 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto.
A região teve 1.927.778 eleitores aptos a votar no primeiro turno, quando 399.897 não compareceram às urnas, o equivalente a 20,74% do eleitorado.
Flávio teve maior vantagem em Taubaté
Taubaté registrou a maior diferença percentual entre os dois candidatos na RMVale. Flávio Bolsonaro recebeu 60,12% dos votos válidos no município, contra 28,74% de Lula, uma vantagem de 31,38 pontos percentuais.
Igaratá aparece na sequência, com 61,07% para o candidato do PL e 29,92% para o petista, diferença de 31,14 pontos percentuais. Em Caçapava, Flávio alcançou 60,57%, enquanto Lula ficou com 29,50%, uma vantagem de 31,07 pontos.
A força eleitoral do senador também apareceu nos maiores colégios eleitorais da região. Em São José dos Campos, maior município da RMVale, Flávio recebeu 240.721 votos, correspondentes a 57,35% dos válidos. Lula obteve 136.451 votos, ou 32,51%.
Em Jacareí, o candidato do PL somou 75.767 votos (58,26%), enquanto o petista recebeu 41.901 (32,22%).
Lula venceu em três cidades
Apesar da vantagem regional de Flávio Bolsonaro, Lula conseguiu superar o adversário em três municípios: Areias, São José do Barreiro e Bananal.
A maior diferença favorável ao presidente ocorreu em Areias, onde ele conquistou 53,07% dos votos válidos, contra 39,24% do senador, uma vantagem de 13,83 pontos percentuais.
Em São José do Barreiro, Lula alcançou 47,71%, enquanto Flávio teve 45,66%. Já em Bananal, o presidente recebeu 47,50% dos votos válidos, diante de 45,66% do candidato do PL.
Abstenção foi maior em Piquete
A maior taxa de abstenção da RMVale no primeiro turno foi registrada em Piquete, onde 24,74% dos eleitores aptos não compareceram às urnas.
Ubatuba aparece em seguida, com 24,69%, seguida por Ilhabela, com 24,36%.
Na região, os 399.897 eleitores ausentes representam pouco mais de um quinto do eleitorado. O índice de abstenção é um dos fatores que entram no balanço da primeira etapa da eleição, quando os votos válidos definiram a distribuição percentual entre os candidatos.
RMVale tem 1,92 milhão de eleitores
A RMVale reúne aproximadamente 1,92 milhão de eleitores aptos a votar no segundo turno da eleição presidencial. Desse total, cerca de 1,70 milhão estão sujeitos à obrigatoriedade do voto, o equivalente a 88,26% do eleitorado regional.
Os outros 226,2 mil eleitores, ou 11,74%, fazem parte dos grupos para os quais o voto é facultativo, como jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e cidadãos analfabetos.
As mulheres são maioria entre os eleitores da região. São aproximadamente 1,01 milhão de eleitoras, o equivalente a 52,66% do total. Os homens somam cerca de 911,9 mil, correspondentes a 47,33%.
Com a votação deste domingo, a disputa presidencial entra em sua etapa decisiva. Na RMVale, o desempenho dos candidatos no primeiro turno aponta vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro, mas o resultado final dependerá dos votos registrados nas urnas em todo o país.