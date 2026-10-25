Os eleitores da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) voltam às urnas neste domingo (25) para decidir a eleição presidencial, após Flávio Bolsonaro (PL) vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 36 das cidades da região no primeiro turno. O senador obteve 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos, enquanto o presidente somou 472.162 votos (32,54%).

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O resultado regional aponta uma vantagem de 366.004 votos para Flávio Bolsonaro na primeira etapa da disputa. Ao todo, a RMVale contabilizou 1.451.148 votos válidos. Outros 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto.