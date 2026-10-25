O Brasil chega ao segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) diante de uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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As últimas pesquisas Quaest e Datafolha, divulgadas nesse sábado (24), mostram o candidato do PL numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, contra 49% do petista. A diferença, porém, está dentro da margem de erro dos levantamentos, configurando empate técnico.
A votação ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília, e definirá quem comandará o país pelos próximos quatro anos. O resultado mantém a polarização política que marcou a campanha e deixa a decisão nas mãos dos eleitores, em uma eleição na qual cada voto pode fazer a diferença.
Quaest e Datafolha
A pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo, ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre sexta-feira (23) e sábado (24). O levantamento aponta Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 49%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-09158/2026.
O Datafolha chegou ao mesmo resultado. Na pesquisa divulgada na véspera da votação, Flávio aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49%. O instituto entrevistou 4.050 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09540/2026.
Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são a base utilizada pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial da disputa.
Os números indicam uma reta final apertada. Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira (22), os dois candidatos apareciam com 50% dos votos válidos cada, em números arredondados. Na Quaest, Flávio tinha 50,6% e Lula, 49,4% no levantamento anterior, divulgado em 21 de outubro.
Rejeição marca a disputa
A Quaest também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro registra 49%, enquanto Lula aparece com 47%. Os índices recuaram em relação ao fim de setembro, quando a rejeição era de 56% para o senador e 54% para o presidente.
Apesar da proximidade entre os candidatos, os dados mostram que a disputa permanece marcada pela resistência de parte do eleitorado aos dois nomes. A definição do resultado dependerá da mobilização dos eleitores e do comparecimento às urnas neste domingo.
Final da campanha
Na véspera da votação, os dois candidatos concentraram os últimos atos de rua no Sudeste, região estratégica por reunir grandes colégios eleitorais.
Lula começou o sábado com uma caminhada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. À tarde, encerrou a campanha com um ato na Avenida Paulista, na capital paulista, acompanhado de apoiadores e aliados políticos.
Flávio Bolsonaro iniciou o dia em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde participou de mobilizações ligadas ao chamado Bloco do 22. Em seguida, seguiu para o Rio de Janeiro, onde encerrou a campanha com um ato na Praça do Ó, na Barra da Tijuca.
As agendas marcaram a última tentativa dos candidatos de mobilizar apoiadores e consolidar votos antes do segundo turno. A concentração de atividades no Sudeste também refletiu a importância eleitoral de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para a definição da disputa presidencial.
Primeiro turno
Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na frente, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos. Lula recebeu 45,16%, com 53.879.538 votos.
A diferença levou a eleição para o segundo turno e manteve frente a frente dois projetos políticos distintos. Agora, com as pesquisas apontando vantagem numérica de Flávio dentro da margem de erro, os eleitores decidem neste domingo quem ocupará a Presidência da República.