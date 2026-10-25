O Brasil chega ao segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) diante de uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As últimas pesquisas Quaest e Datafolha, divulgadas nesse sábado (24), mostram o candidato do PL numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, contra 49% do petista. A diferença, porém, está dentro da margem de erro dos levantamentos, configurando empate técnico.