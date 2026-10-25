O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo estão em alerta para chuva forte neste domingo (25), dia das eleições. A passagem de uma frente fria pelo oceano deixa o tempo instável, com previsão de temporais, raios e rajadas de vento, além do risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.
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De acordo com a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, as instabilidades começaram durante a madrugada e podem persistir ao longo do dia. A chuva deve atingir diferentes regiões paulistas, com possibilidade de pancadas de moderada a forte intensidade.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, os volumes registrados nas últimas 24 horas já chamam a atenção. São Luís do Paraitinga acumulou 69 milímetros de chuva, enquanto São Sebastião registrou 62 milímetros em Maresias e Ilhabela teve 61 milímetros em Barra Velha.
Cunha registrou 59 milímetros, seguida por Lagoinha e Natividade da Serra, ambas com 55 milímetros. Em São José dos Campos, o Jardim Altos de Santana acumulou 54 milímetros. Paraibuna também registrou 54 milímetros, enquanto Caraguatatuba teve 52 milímetros no ponto de medição Rio do Ouro 2.
Os dados fazem parte do levantamento de chuva acumulada nas 24 horas anteriores a este domingo, 25 de outubro de 2026.
Alerta para temporais
A previsão indica possibilidade de chuva intensa em diferentes regiões do estado, com atenção especial para as áreas central e leste de São Paulo. Na Região Metropolitana da capital, também há risco de volumes elevados em curtos períodos, cenário que pode provocar transtornos.
Todo o estado permanece em nível de alerta para os riscos associados às instabilidades. Além dos alagamentos e das enxurradas, há possibilidade de transbordamento de córregos e rios, queda de granizo em pontos isolados e ocorrência de temporais localizados.
A recomendação é redobrar a atenção, principalmente em áreas vulneráveis e locais com histórico de problemas durante períodos de chuva intensa. Motoristas também devem ter cautela em vias com acúmulo de água e durante as pancadas mais fortes.
A população deve acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil e evitar atravessar ruas alagadas ou se aproximar de córregos e rios durante as chuvas.