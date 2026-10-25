O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo estão em alerta para chuva forte neste domingo (25), dia das eleições. A passagem de uma frente fria pelo oceano deixa o tempo instável, com previsão de temporais, raios e rajadas de vento, além do risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.

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De acordo com a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, as instabilidades começaram durante a madrugada e podem persistir ao longo do dia. A chuva deve atingir diferentes regiões paulistas, com possibilidade de pancadas de moderada a forte intensidade.