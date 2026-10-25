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DE OLHO NA URNA

Eleitores vão às urnas hoje para escolher o presidente do país

Por Agência Brasil |
| Tempo de leitura: 1 min
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JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (25) para escolher o presidente da República. Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, segundo a Justiça Eleitoral.

A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília).

Em cinco estados e no Distrito Federal, os eleitores irão também escolher governador. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente. 

Ordem de votação 

O segundo turno para escolha de governador ocorrerá nas seguintes unidades da Federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Recomendações 

Uso de telefone celular na cabine é proibido. O aparelho deve ser entregue aos mesários antes de votar.

  • Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir na tela da urna eletrônica: a fotografia, o nome e o partido do candidato. Em caso de erro, basta apertar a tecla "Corrige" e refazer o procedimento.

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