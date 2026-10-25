Um carro capotou e caiu em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 138, trecho de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (25).

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou no trecho de declive. Após o acidente, o condutor fugiu do local antes da chegada do atendimento.