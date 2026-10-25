25 de outubro de 2026
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UÍSQUE NO CARRO

Motorista foge após capotar carro na Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um carro capotou e caiu em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 138, trecho de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (25).

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou no trecho de declive. Após o acidente, o condutor fugiu do local antes da chegada do atendimento.

Dentro do veículo abandonado foi encontrada uma garrafa de uísque.

Equipes permanecem no local acompanhando a ocorrência para a remoção do automóvel e liberação da via. O caso segue em apuração.

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