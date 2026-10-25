Foi preso em Ilhabela o condutor que atropelou duas crianças durante uma carreata política na cidade.
A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (24) e foi flagrada por câmeras de monitoramento, que mostram o suspeito saindo com o veículo do fluxo da carreata e avançando sobre as vítimas na ciclovia — uma menina de nove anos e um menino de cinco.
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O carro tentou sair de trás dos veículos de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) no trânsito. O veículo tinha adesivos do PT -- ainda não se sabe qual foi a causa do acidente.
O motorista foi detido por populares e teria sido agredido fisicamente até a chegada da Polícia Militar.
A menina passou por cirurgia no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior após sofrer fraturas na tíbia e na fíbula direitas, e permanece internada sob observação. O menino também está em observação no Pronto-Socorro Infantil.
O caso segue sob investigação policial.