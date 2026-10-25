25 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem que atropelou crianças em carreata é preso em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro avança sobre a ciclovia e atropela crianças
Carro avança sobre a ciclovia e atropela crianças

Foi preso em Ilhabela o condutor que atropelou duas crianças durante uma carreata política na cidade.

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (24) e foi flagrada por câmeras de monitoramento, que mostram o suspeito saindo com o veículo do fluxo da carreata e avançando sobre as vítimas na ciclovia — uma menina de nove anos e um menino de cinco.

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O carro tentou sair de trás dos veículos de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) no trânsito. O veículo tinha adesivos do PT -- ainda não se sabe qual foi a causa do acidente.

O motorista foi detido por populares e teria sido agredido fisicamente até a chegada da Polícia Militar.

A menina passou por cirurgia no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior após sofrer fraturas na tíbia e na fíbula direitas, e permanece internada sob observação. O menino também está em observação no Pronto-Socorro Infantil.

O caso segue sob investigação policial.

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