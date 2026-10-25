Foi preso em Ilhabela o condutor que atropelou duas crianças durante uma carreata política na cidade.

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (24) e foi flagrada por câmeras de monitoramento, que mostram o suspeito saindo com o veículo do fluxo da carreata e avançando sobre as vítimas na ciclovia — uma menina de nove anos e um menino de cinco.

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