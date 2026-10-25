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VANDALISMO

Manifestação política termina em confusão em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Adesivo foi colado em viatura
Adesivo foi colado em viatura

Uma manifestação política em Boiçucanga, em São Sebastião, terminou com intervenção policial na noite de sábado (24).

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A Polícia Municipal foi acionada diante de atos de depredação na Praça do Pôr do Sol e constatou pichações a favor de Lula em monumentos e muros. Um adesivo do Partido dos Trabalhadores (PT) foi colado em uma viatura oficial.

Segundo testemunhas, houve um princípio de confronto, e as autoridades utilizaram spray de pimenta para dispersar a multidão.

Imagens registradas no local serão avaliadas pela polícia para identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo.

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