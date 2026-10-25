Uma manifestação política em Boiçucanga, em São Sebastião, terminou com intervenção policial na noite de sábado (24).

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A Polícia Municipal foi acionada diante de atos de depredação na Praça do Pôr do Sol e constatou pichações a favor de Lula em monumentos e muros. Um adesivo do Partido dos Trabalhadores (PT) foi colado em uma viatura oficial.