Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que duas crianças-- uma menina de 9 anos e um menino de 5 anos -- foram atropelados por um carro que invadiu uma área destinada a pedestres e ciclistas durante uma carreata de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), em Ilhabela, no Litoral Norte, na tarde deste sábado (24).

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O acidente aconteceu por volta das 16h, na Rua Gerson Peres de Araújo, no bairro Barra Velha.

