Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que duas crianças-- uma menina de 9 anos e um menino de 5 anos -- foram atropelados por um carro que invadiu uma área destinada a pedestres e ciclistas durante uma carreata de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), em Ilhabela, no Litoral Norte, na tarde deste sábado (24).
O acidente aconteceu por volta das 16h, na Rua Gerson Peres de Araújo, no bairro Barra Velha.
As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior. Uma delas sofreu fratura exposta na perna, segundo informações divulgadas sobre o atendimento.
O motorista foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilhabela. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.
Carro invadiu espaço de pedestres e ciclistas
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo sai do fluxo de automóveis e avança sobre o espaço ocupado pelas crianças.
Segundo relatos de testemunhas divulgados pela imprensa local, o motorista teria acelerado antes de invadir a área lateral da via e atingir as vítimas. Pessoas que estavam no local contiveram o condutor até a chegada da Polícia Militar.
O carro tinha adesivos relacionados ao Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário de Flávio na disputa presidencial.
Até aqui, porém, não há confirmação de que o caso esteja relacionado a divergências políticas.
Crianças foram levadas ao hospital
As duas vítimas receberam atendimento após o atropelamento e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior.
Informações preliminares apontam que uma das crianças sofreu uma fratura exposta. Até a última atualização, não havia boletim médico detalhado sobre o estado de saúde dos dois pacientes.
Motorista foi preso após o atropelamento
O condutor foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia para o registro da ocorrência e as providências legais.
Testemunhas levantaram suspeitas de que ele pudesse estar embriagado. Até a última atualização, porém, não havia confirmação de teste de alcoolemia ou laudo que comprovasse o consumo de álcool.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do acidente, as circunstâncias em que o veículo invadiu a ciclovia e a eventual responsabilidade criminal do motorista.
Acidente ocorreu durante mobilização eleitoral
O atropelamento aconteceu durante uma carreata de apoiadores de Flávio Bolsonaro, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, marcado para este domingo (25).
Apesar do contexto político e dos adesivos do PT no veículo, não há confirmação de que o acidente tenha sido intencional ou tenha relação direta com a disputa eleitoral.