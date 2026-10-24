Uma menina de 9 anos e um menino de 5 anos foram atropelados por um carro que invadiu uma área destinada a pedestres e ciclistas durante uma carreata de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), em Ilhabela, no Litoral Norte, na tarde deste sábado (24).

O acidente aconteceu por volta das 16h, na Rua Gerson Peres de Araújo, no bairro Barra Velha.



As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior. Uma delas sofreu fratura exposta na perna, segundo informações divulgadas sobre o atendimento.