Kauê Vinicius Machado de Morais, de 18 anos, procurou abrigo na casa de familiares na sexta-feira (23), por medo de ameaças de morte.
Um dia depois, o jovem foi encontrado morto a tiros em Caçapava Velha, em Caçapava. As informações constam do boletim de ocorrência.
Segundo relatos de familiares à Polícia Civil, as ameaças teriam começado depois que Kauê presenciou outro homicídio, ocorrido aproximadamente dois meses antes.
A possível relação entre os dois crimes é uma das linhas de investigação, mas ainda não foi confirmada pela polícia.
O corpo do jovem foi encontrado na manhã deste sábado (24), na Travessa Ruth Paulista Moraes, em uma área identificada como rural no registro policial.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o jovem já estava morto. Familiares fizeram o reconhecimento da vítima.
Kauê temia morrer após receber ameaças
De acordo com o boletim de ocorrência, familiares disseram que Kauê vinha recebendo ameaças de morte relacionadas ao assassinato que teria presenciado cerca de dois meses antes.
Na sexta-feira, véspera do crime, o jovem procurou a casa de parentes para se abrigar porque estava com medo. Segundo os relatos registrados pela polícia, ele teria sido orientado a procurar a Polícia Civil para formalizar as ameaças, mas não chegou a registrar a ocorrência.
As circunstâncias das ameaças e a identidade dos envolvidos são apuradas pela investigação. Até o momento, não há confirmação oficial de que o assassinato de Kauê tenha sido motivado pelo homicídio anterior.
Jovem foi encontrado morto em Caçapava Velha
A Polícia Militar foi acionada na manhã de sábado para atender à ocorrência de uma pessoa caída em via pública, aparentemente vítima de disparos de arma de fogo.
O boletim registra o atendimento às 6h39, mas esse horário não corresponde necessariamente ao momento do assassinato. Informações preliminares mencionam que moradores teriam ouvido disparos por volta de 1h da madrugada. A dinâmica do crime ainda precisa ser esclarecida.
Kauê não morava em Caçapava e, conforme o histórico policial, teria ido à cidade para passar o fim de semana.
Perícia recolheu três projéteis
O corpo foi localizado na Travessa Ruth Paulista Moraes. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que recolheu três projéteis no local.
O material poderá auxiliar na investigação sobre a arma utilizada e as circunstâncias do homicídio. A quantidade de projéteis recolhidos, por si só, não permite determinar o número total de disparos efetuados.
Polícia investiga autoria e motivação
O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria desconhecida. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, as ameaças relatadas pelos familiares e a possível ligação com o assassinato ocorrido cerca de dois meses antes.
Até o momento, não há identificação oficial do autor dos disparos nem confirmação de que as ameaças estejam diretamente relacionadas ao homicídio de Kauê.