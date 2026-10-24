Kauê Vinicius Machado de Morais, de 18 anos, procurou abrigo na casa de familiares na sexta-feira (23), por medo de ameaças de morte.



Um dia depois, o jovem foi encontrado morto a tiros em Caçapava Velha, em Caçapava. As informações constam do boletim de ocorrência.

Segundo relatos de familiares à Polícia Civil, as ameaças teriam começado depois que Kauê presenciou outro homicídio, ocorrido aproximadamente dois meses antes.

