A última pesquisa Datafolha antes do segundo turno da eleição presidencial aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O resultado, divulgado neste sábado (24), indica empate técnico entre os candidatos, já que a diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

A votação que definirá o próximo presidente da República acontece neste domingo (25), após uma campanha marcada pela polarização política e por mobilizações de apoiadores dos dois candidatos.