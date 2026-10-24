A última pesquisa Datafolha antes do segundo turno da eleição presidencial aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O resultado, divulgado neste sábado (24), indica empate técnico entre os candidatos, já que a diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.
A votação que definirá o próximo presidente da República acontece neste domingo (25), após uma campanha marcada pela polarização política e por mobilizações de apoiadores dos dois candidatos.
O Datafolha ouviu 4.050 eleitores na sexta-feira (23) e no sábado (24). A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.
Datafolha: Flávio tem 48% e Lula, 47% na pesquisa estimulada
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Lula registra 47%.
Os demais entrevistados se dividem entre votos brancos e nulos e indecisos.
|Candidato ou resposta
|Intenção de voto
|Flávio Bolsonaro (PL)
|48%
|Lula (PT)
|47%
|Brancos e nulos
|3%
|Indecisos
|2%
A diferença de um ponto percentual na pesquisa estimulada também está dentro da margem de erro do levantamento.
Votos válidos mantêm disputa apertada
No cálculo dos votos válidos, utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado oficial da eleição, são desconsiderados os votos brancos e nulos. Nesse recorte, Flávio Bolsonaro aparece com 51%, enquanto Lula tem 49%.
|Candidato
|Votos válidos
|Flávio Bolsonaro (PL)
|51%
|Lula (PT)
|49%
Com a margem de erro de dois pontos percentuais, o levantamento não aponta vantagem estatisticamente conclusiva de um candidato sobre o outro.
Campanhas encerram atos de rua
As campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula encerraram suas atividades nas ruas com grandes manifestações em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, segundo as informações divulgadas junto à pesquisa.
O segundo turno acontece neste domingo (25), quando os eleitores irão às urnas para escolher o próximo presidente da República.