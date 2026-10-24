O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), chamou de “vagabundos” os responsáveis por pichações durante uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito critica a ação e acusa os envolvidos de "destruir a cidade".
“Vagabundos que estão destruindo a cidade”, afirma Anderson na gravação.
As imagens mostram uma pessoa pichando uma estrutura urbana com referências ao prefeito.
O ato reuniu manifestantes favoráveis a Lula em São José. A publicação de Anderson direciona a crítica aos responsáveis pelas pichações, que aparecem nas imagens divulgadas nas redes sociais.
Anderson já chamou manifestantes de “porcalhões”
Esta não é a primeira vez que Anderson critica publicamente manifestações de apoiadores de Lula na cidade. Em um ato anterior, o prefeito chamou de “porcalhões” os responsáveis por sujeira e danos a monumentos públicos.
Na ocasião, Anderson também reclamou da necessidade de limpeza dos espaços públicos após a manifestação. A declaração provocou repercussão nas redes sociais.