O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), chamou de “vagabundos” os responsáveis por pichações durante uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito critica a ação e acusa os envolvidos de "destruir a cidade".

“Vagabundos que estão destruindo a cidade”, afirma Anderson na gravação.

