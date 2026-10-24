Um homem de 33 anos foi esfaqueado por três agressores após sair de um show country na madrugada deste sábado (24), em São José dos Campos.



A vítima sofreu três perfurações no abdômen, uma delas com lesão pulmonar, e precisou passar por cirurgia no Hospital Municipal da Vila Industrial.

O ataque ocorreu às 3h48, nas proximidades da portaria 1 do Condomínio Eldorado, na região da Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Brito Vanderlei.