Um homem de 33 anos foi esfaqueado por três agressores após sair de um show country na madrugada deste sábado (24), em São José dos Campos.
A vítima sofreu três perfurações no abdômen, uma delas com lesão pulmonar, e precisou passar por cirurgia no Hospital Municipal da Vila Industrial.
O ataque ocorreu às 3h48, nas proximidades da portaria 1 do Condomínio Eldorado, na região da Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Brito Vanderlei.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou à Polícia Militar que havia participado de um evento realizado no interior do condomínio e foi surpreendida por três homens que desembarcaram de um Citroën C4 Pallas preto.
Os suspeitos teriam agredido o homem e desferido golpes de faca antes de fugir.
A vítima foi encontrada ferida e recebeu os primeiros atendimentos de um profissional de saúde que estava nas proximidades. Em seguida, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Vítima teve lesão pulmonar e passou por cirurgia
De acordo com o registro policial, o homem apresentava três ferimentos na região abdominal, incluindo uma perfuração que atingiu o pulmão. Ele foi submetido a uma cirurgia e permanecia desacordado sob cuidados médicos no momento da elaboração do boletim.
Policiais civis estiveram no hospital, mas não conseguiram colher um depoimento detalhado devido ao estado clínico da vítima.
O documento também informa que o homem apresentava sinais de embriaguez e dificuldade para relatar com precisão as circunstâncias da agressão. Por isso, a dinâmica do ataque ainda depende de confirmação pela investigação.
Até o registro da ocorrência, não haviam sido identificadas testemunhas presenciais, e os suspeitos continuavam desconhecidos.
Boletim relata recusa da PM em preservar local do crime
O boletim de ocorrência também registra um episódio envolvendo a preservação da área onde o ataque aconteceu.
Segundo a Polícia Civil, o local não foi inicialmente preservado após o atendimento da ocorrência pela Polícia Militar, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de socorrer a vítima.
Posteriormente, investigadores retornaram à região e identificaram vestígios relacionados ao crime. A equipe solicitou, então, o acionamento da PM para preservar a área até a chegada da perícia.
Conforme o relato registrado pela autoridade policial, a equipe da Polícia Militar acionada recusou-se a assumir a preservação do local. Os próprios policiais civis permaneceram na área para evitar alterações nos vestígios até a chegada da Polícia Técnico-Científica.
O boletim não apresenta a justificativa da equipe da PM para a recusa relatada pela Polícia Civil. O episódio consta do registro policial e não representa, por si só, uma conclusão sobre eventual irregularidade na atuação dos agentes.
Polícia busca imagens para identificar suspeitos
Durante as diligências, os investigadores identificaram câmeras de monitoramento nas proximidades do local do ataque. No entanto, não conseguiram localizar imediatamente os responsáveis pelo acesso às gravações.
A obtenção das imagens deverá auxiliar na identificação dos suspeitos e na reconstituição das circunstâncias do crime.
A Polícia Civil também recebeu informações preliminares sobre o veículo que teria sido utilizado pelos autores, mas ainda precisa confirmar os dados.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos como tentativa de homicídio, com autoria desconhecida. Diante da gravidade dos ferimentos, a autoridade policial determinou que a ocorrência fosse comunicada à equipe especializada em homicídios para avaliação das diligências complementares.