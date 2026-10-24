Kauê Vinícius Machado de Morais, de 18 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (24), na Travessa Ruth Paulista de Moraes, em Caçapava Velha, em Caçapava.



A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar os responsáveis. Até as primeiras informações divulgadas sobre o caso, não havia registro de prisões.

O horário exato do crime não foi informado. Também não há confirmação sobre a dinâmica do homicídio, a arma utilizada ou as circunstâncias que antecederam a morte do jovem.