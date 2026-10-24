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CAÇAPAVA

Adeus, Kauê: jovem de 18 anos é assassinado no Vale

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Kauê Vinícius Machado de Morais, de 18 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (24), na Travessa Ruth Paulista de Moraes, em Caçapava Velha, em Caçapava.

A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar os responsáveis. Até as primeiras informações divulgadas sobre o caso, não havia registro de prisões.

O horário exato do crime não foi informado. Também não há confirmação sobre a dinâmica do homicídio, a arma utilizada ou as circunstâncias que antecederam a morte do jovem.

Polícia Científica realiza perícia em Caçapava

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para atender à ocorrência na Travessa Ruth Paulista de Moraes.

Os peritos realizaram levantamentos no local para auxiliar na investigação. Há informações preliminares sobre possíveis envolvidos, mas as identidades e a participação de cada um ainda dependem de confirmação oficial.

Caso é registrado em São José dos Campos

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

A investigação deverá esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do assassinato de Kauê Vinícius Machado de Morais. Até a última atualização, não havia informação sobre suspeitos presos.

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