Kauê Vinícius Machado de Morais, de 18 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (24), na Travessa Ruth Paulista de Moraes, em Caçapava Velha, em Caçapava.
A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar os responsáveis. Até as primeiras informações divulgadas sobre o caso, não havia registro de prisões.
O horário exato do crime não foi informado. Também não há confirmação sobre a dinâmica do homicídio, a arma utilizada ou as circunstâncias que antecederam a morte do jovem.
Polícia Científica realiza perícia em Caçapava
Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para atender à ocorrência na Travessa Ruth Paulista de Moraes.
Os peritos realizaram levantamentos no local para auxiliar na investigação. Há informações preliminares sobre possíveis envolvidos, mas as identidades e a participação de cada um ainda dependem de confirmação oficial.
Caso é registrado em São José dos Campos
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.
A investigação deverá esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do assassinato de Kauê Vinícius Machado de Morais. Até a última atualização, não havia informação sobre suspeitos presos.