Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após jogar gasolina sobre as roupas da companheira e ameaçar incendiá-la com um isqueiro, na tarde de sexta-feira (23), em Taubaté.



O caso ocorreu em uma residência na Estrada Municipal dos Remédios, na região do bairro Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu, após uma discussão relacionada ao fim do relacionamento.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu impedir que o fogo fosse ateado, com a ajuda da mãe, que estava na residência.