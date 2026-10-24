Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após jogar gasolina sobre as roupas da companheira e ameaçar incendiá-la com um isqueiro, na tarde de sexta-feira (23), em Taubaté.
O caso ocorreu em uma residência na Estrada Municipal dos Remédios, na região do bairro Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu, após uma discussão relacionada ao fim do relacionamento.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu impedir que o fogo fosse ateado, com a ajuda da mãe, que estava na residência.
A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica.
Mulher relata agressões e ameaças com faca
De acordo com o depoimento da vítima, a discussão começou após o término do relacionamento.
Durante o desentendimento, o homem teria feito ameaças, apertado o pescoço da companheira e a arremessado contra uma bancada.
A mulher relatou ainda que o suspeito pegou uma faca e passou a ameaçá-la. Em seguida, despejou gasolina sobre o carro dela e sobre suas roupas.
Segundo o registro policial, o homem manuseou um isqueiro e o aproximou da companheira e do veículo, ameaçando colocar fogo nos dois. A mulher tentou impedir a ação e contou com a ajuda da mãe. O incêndio não chegou a ser provocado.
A vítima também relatou episódios anteriores de violência doméstica, incluindo agressões e ameaças. Segundo o boletim, o exame de corpo de delito identificou lesões na região do pescoço.
Polícia apreende munições, faca e dispositivo de choque
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o suspeito no local.
Durante buscas no veículo dele, os policiais localizaram duas munições de calibre 9 mm, uma faca, um bastão retrátil, um dispositivo de choque elétrico, um recipiente de spray de pimenta e três rádios comunicadores.
A vítima informou ainda que o companheiro mantinha uma arma de fogo na residência. Com a anuência do suspeito, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram outras nove munições de calibre 9 mm e um simulacro de arma de fogo.
Ao todo, foram apreendidas 11 munições, além dos demais objetos. A ocorrência também incluiu investigação por posse ilegal de munição de uso restrito, conforme o enquadramento registrado pela autoridade policial.
Suspeito nega tentativa de feminicídio
Em depoimento, o homem apresentou uma versão diferente da relatada pela companheira. Ele admitiu ter despejado gasolina sobre o carro da mulher, mas afirmou que pretendia apenas danificar o veículo por causa de um desentendimento relacionado à divisão dos bens do casal.
O suspeito negou ter tentado incendiar a companheira. Segundo sua versão, o combustível teria atingido a mulher acidentalmente, quando ela tentou impedir que ele o despejasse sobre o automóvel.
A Polícia Civil considerou o relato da vítima, as circunstâncias da ocorrência e as lesões constatadas no exame de corpo de delito para determinar a prisão em flagrante.
Delegado pede prisão preventiva
O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e por posse ilegal de munição de uso restrito.
O delegado responsável representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo o boletim, não foi arbitrada fiança na delegacia.
Até a divulgação das informações, o registro policial não indicava se o pedido de prisão preventiva já havia sido analisado pela Justiça. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e permanece sob investigação.
A vítima também manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência por temer novas agressões. O boletim não informa se a Justiça já concedeu a proteção.
Como denunciar violência contra a mulher
Mulheres em situação de violência doméstica podem buscar orientação e registrar denúncias pela Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.
Em situações de emergência ou risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.