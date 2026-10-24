Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Prefeitura de Caraguatatuba fechou seis ferros-velhos e estabelecimentos de reciclagem nesta sexta-feira (23), por falta de alvará de funcionamento. A fiscalização passou por 15 locais e mobilizou mais de 60 agentes nas regiões central e sul do município.

A ação também resultou na prisão em flagrante de um homem de 23 anos por furto de energia elétrica. Na quinta-feira (22), outra operação da Polícia Civil já havia prendido um homem de 20 anos suspeito de furtar fios e cabos da Concessionária Tamoios, no bairro Caputera.

As operações fazem parte das medidas de combate ao furto e à receptação de fios e cabos de cobre, além da fiscalização das condições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.