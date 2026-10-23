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ANDRÉ AQUINO

Vicentina Aranha terá festival inédito com muita gastronomia

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Vicentina Aranha terá festival inédito com muita gastronomia
Vicentina Aranha terá festival inédito com muita gastronomia

O Parque Vicentina Aranha, um dos espaços verdes e históricos mais emblemáticos de São José dos Campos, será o palco da primeira edição do Festival Bem-Estar & Sabores. O evento, que acontece no final de semana dos dias 14 e 15 de novembro, promete movimentar o Vale do Paraíba ao unir alimentação saudável, práticas esportivas, sustentabilidade e atrações artísticas em uma experiência imersiva para todas as idades.

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A organização estima atrair um público superior a 8.000 visitantes durante os dois dias de realização. Toda a programação terá acesso gratuito e ficará concentrada no Pavilhão São José e na área do Coreto do parque.

Experiências gastronômicas e alimentação consciente

Um dos pilares do festival é a Cozinha ao Vivo, espaço dedicado a aulas-show e demonstrações culinárias comandadas por mais de 15 chefs regionais. As oficinas colocarão em pauta o consumo sustentável, o aproveitamento integral dos alimentos e o fortalecimento da agricultura familiar local.

Entre os nomes confirmados para conduzir as apresentações estão a chef Thais Okamoto e o cozinheiro Ramiro Bertassin, que ganhou projeção nacional como vice-campeão do reality MasterChef Brasil.

Debates ecológicos e programação cultural

Além da gastronomia, a conscientização ambiental terá papel de destaque na grade do evento. O cientista e pesquisador Carlos Nobre, referência mundial em estudos sobre o clima e a Floresta Amazônica, participará dos painéis de discussão. A programação cinematográfica exibirá produções da cineasta Iara Cardoso, que abordam a conexão entre a humanidade e a preservação do meio ambiente.

O festival também contará com:

  • Práticas corporais e bem-estar: Aulas abertas de yoga, sessões de meditação e caminhadas orientadas.

  • Cultura e literatura: Feira literária com escritores regionais, exposições de arte e apresentações de teatro, música e contação de histórias no Coreto.

  • Incentivo à economia local: Feira de produtores regionais e pequenos empreendedores.

    • Segundo a idealizadora e coordenadora-geral do projeto, Vanessa Dias, a proposta é proporcionar um momento de pausa e aprendizado prático: "Queremos criar um festival para ser vivido de verdade. Acreditamos que uma vida saudável passa pelo cuidado com o corpo e com a mente, pela forma como nos alimentamos e também pela cultura [...]. A ideia é que cada pessoa saia daqui levando alguma coisa para a vida: uma experiência, um aprendizado, um novo sabor, uma reflexão ou simplesmente um momento que fez bem."

    Serviço

    • Evento: Festival Cultural Bem-Estar & Sabores

  • Datas: 14 e 15 de novembro de 2026

  • Local: Parque Vicentina Aranha (Pavilhão São José e Coreto) – São José dos Campos/SP

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