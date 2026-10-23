O Parque Vicentina Aranha, um dos espaços verdes e históricos mais emblemáticos de São José dos Campos, será o palco da primeira edição do Festival Bem-Estar & Sabores . O evento, que acontece no final de semana dos dias 14 e 15 de novembro, promete movimentar o Vale do Paraíba ao unir alimentação saudável, práticas esportivas, sustentabilidade e atrações artísticas em uma experiência imersiva para todas as idades .

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A organização estima atrair um público superior a 8.000 visitantes durante os dois dias de realização . Toda a programação terá acesso gratuito e ficará concentrada no Pavilhão São José e na área do Coreto do parque .

Experiências gastronômicas e alimentação consciente