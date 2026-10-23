O Parque Vicentina Aranha, um dos espaços verdes e históricos mais emblemáticos de São José dos Campos, será o palco da primeira edição do Festival Bem-Estar & Sabores
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A organização estima atrair um público superior a 8.000 visitantes durante os dois dias de realização
Experiências gastronômicas e alimentação consciente
Um dos pilares do festival é a Cozinha ao Vivo, espaço dedicado a aulas-show e demonstrações culinárias comandadas por mais de 15 chefs regionais
Entre os nomes confirmados para conduzir as apresentações estão a chef Thais Okamoto e o cozinheiro Ramiro Bertassin, que ganhou projeção nacional como vice-campeão do reality MasterChef Brasil
Debates ecológicos e programação cultural
Além da gastronomia, a conscientização ambiental terá papel de destaque na grade do evento
O festival também contará com:
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Práticas corporais e bem-estar: Aulas abertas de yoga, sessões de meditação e caminhadas orientadas
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Cultura e literatura: Feira literária com escritores regionais, exposições de arte e apresentações de teatro, música e contação de histórias no Coreto
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Incentivo à economia local: Feira de produtores regionais e pequenos empreendedores
Segundo a idealizadora e coordenadora-geral do projeto, Vanessa Dias, a proposta é proporcionar um momento de pausa e aprendizado prático: "Queremos criar um festival para ser vivido de verdade. Acreditamos que uma vida saudável passa pelo cuidado com o corpo e com a mente, pela forma como nos alimentamos e também pela cultura [...]. A ideia é que cada pessoa saia daqui levando alguma coisa para a vida: uma experiência, um aprendizado, um novo sabor, uma reflexão ou simplesmente um momento que fez bem."
Serviço
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Evento: Festival Cultural Bem-Estar & Sabores
Datas: 14 e 15 de novembro de 2026
Local: Parque Vicentina Aranha (Pavilhão São José e Coreto) – São José dos Campos/SP