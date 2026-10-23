Durante o debate presidencial transmitido pela Rede Globo na noite desta sexta-feira (23), a pauta voltada à Região Norte e à Amazônia colocou em evidência as divergências de visão e de gestão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Os dois disputam o segundo turno no domingo (25).

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Ao ser questionado sobre as políticas direcionadas ao estado do Amazonas, Lula criticou a atuação do adversário e relembrou a crise sanitária enfrentada em Manaus durante a pandemia. O presidente afirmou que o Flavio desconhece as demandas da região e associou a memória do eleitor local às ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando episódios de desassistência no fornecimento de insumos hospitalares e de oxigênio à população.