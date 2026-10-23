Durante o debate presidencial transmitido pela Rede Globo na noite desta sexta-feira (23), a pauta voltada à Região Norte e à Amazônia colocou em evidência as divergências de visão e de gestão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Os dois disputam o segundo turno no domingo (25).
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Ao ser questionado sobre as políticas direcionadas ao estado do Amazonas, Lula criticou a atuação do adversário e relembrou a crise sanitária enfrentada em Manaus durante a pandemia. O presidente afirmou que o Flavio desconhece as demandas da região e associou a memória do eleitor local às ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando episódios de desassistência no fornecimento de insumos hospitalares e de oxigênio à população.
Em sua resposta, o candidato do PL evitou entrar em provocações pessoais e concentrou seu posicionamento nas diretrizes estruturais para os municípios amazonenses. O candidato defendeu a expansão das redes de esgoto e água tratada na região, afirmando que sua gestão priorizará investimentos com base nas metas do Marco Legal do Saneamento Básico para melhorar os indicadores de saúde pública e qualidade de vida da população local.
Na tréplica, Lula retomou a palavra para reforçar o compromisso de sua gestão com o desenvolvimento sustentável da floresta. O presidente destacou a reativação da captação de recursos internacionais por meio do Fundo Amazonas e defendeu a manutenção da floresta em pé aliada ao fortalecimento da economia verde como modelo de geração de emprego e renda para o desenvolvimento da região.