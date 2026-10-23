Na primeira parte do debate presidencial realizado nos Estúdios Globo, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) protagonizaram divergências diretas sobre a situação econômica, o poder de compra da população e a gestão das estatais, na reta final da campanha antes da votação de domingo (25), quando acontece o segundo turno. Esse debate acontece na noite desta sexta-feira (23).

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Questionamentos sobre custo de vida e programas sociais

O candidato do PL questionou a rotina do adversário e a percepção da população em relação aos preços nos supermercados. Em resposta, Lula rebatendo as críticas, afirmou que a atual gestão reduziu os índices de insegurança alimentar no país e destacou avanços históricos de suas gestões no acesso de famílias de baixa renda às universidades e institutos federais.