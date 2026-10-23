Na primeira parte do debate presidencial realizado nos Estúdios Globo, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) protagonizaram divergências diretas sobre a situação econômica, o poder de compra da população e a gestão das estatais, na reta final da campanha antes da votação de domingo (25), quando acontece o segundo turno. Esse debate acontece na noite desta sexta-feira (23).
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Questionamentos sobre custo de vida e programas sociais
O candidato do PL questionou a rotina do adversário e a percepção da população em relação aos preços nos supermercados. Em resposta, Lula rebatendo as críticas, afirmou que a atual gestão reduziu os índices de insegurança alimentar no país e destacou avanços históricos de suas gestões no acesso de famílias de baixa renda às universidades e institutos federais.
Lula defendeu a manutenção do modelo de valorização do salário mínimo acima da taxa de inflação como pilar para manter o poder de compra e estimular a atividade econômica.
Reajuste e gestão de instituições públicas
Por sua vez, Flávio Bolsonaro rebateu as críticas e assegurou que, em caso de vitória, não haverá privatização de bancos públicos estratégicos, como o Banco Central, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O candidato do PL garantiu também que o salário mínimo continuará sendo reajustado com ganhos reais acima da inflação, argumentando que a verdadeira valorização do trabalhador ocorre com o controle rigoroso da inflação e a responsabilidade fiscal. Já Lula disse que Flávio não sabe quanto custaria o salário mínimo sem o reajuste acima da inflação; e ainda disse que, se não fosse o governo do PT, o salário mínimo hoje seria de R$ 900, contra os R$ 1.621 atuais.
O encontro da TV Globo encerra o ciclo de debates em canal aberto antes que os eleitores compareçam às urnas neste domingo para definir a Presidência da República.