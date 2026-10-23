O transporte coletivo municipal de Taubaté será gratuito neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026 para presidente da República. A gratuidade será oferecida das 7h às 18h, beneficiando todos os passageiros que utilizarem as linhas regulares de ônibus da cidade.

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A medida foi estabelecida pela Prefeitura de Taubaté por meio do Decreto com o objetivo de facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e garantir melhores condições de acesso ao transporte público durante o processo eleitoral.