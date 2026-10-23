O transporte coletivo municipal de Taubaté será gratuito neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026 para presidente da República. A gratuidade será oferecida das 7h às 18h, beneficiando todos os passageiros que utilizarem as linhas regulares de ônibus da cidade.
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A medida foi estabelecida pela Prefeitura de Taubaté por meio do Decreto com o objetivo de facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e garantir melhores condições de acesso ao transporte público durante o processo eleitoral.
Durante o período de gratuidade, os passageiros poderão embarcar normalmente nos ônibus, sem pagar passagem e sem precisar apresentar título de eleitor ou qualquer outro documento. O benefício será válido para todos, independentemente da categoria do passageiro ou do tipo de cartão utilizado.
Segundo a Prefeitura, os ônibus vão circular com a mesma grade de horários e itinerários praticados nos dias úteis, ampliando as opções de deslocamento dos eleitores.
A gratuidade também será válida para as viagens de retorno após a votação, desde que realizadas dentro do horário estabelecido.
Orientações aos passageiros
A Prefeitura recomenda que os moradores consultem antecipadamente seus locais de votação e planejem os deslocamentos, especialmente nos horários de maior movimento.
Também é importante verificar os itinerários e os horários das linhas municipais para evitar atrasos e garantir tranquilidade no trajeto até as seções eleitorais.
A iniciativa repete a gratuidade concedida no primeiro turno das eleições, permitindo que os moradores utilizem o transporte coletivo sem custos durante o período de votação.
A gratuidade foi confirmada em comunicado oficial da Prefeitura de Taubaté, publicado nesta sexta-feira (23).