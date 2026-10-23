Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater contra uma barreira de concreto e capotar na manhã desta sexta-feira (23), na Rodovia dos Tamoios, em Jambeiro, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta das 10h48, na altura do km 21, na pista sentido norte, em direção a São José dos Campos.
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Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios, o veículo envolvido era um Hyundai HB20S. O motorista relatou que trafegava por uma curva acentuada à direita quando perdeu o controle da direção, atingiu a barreira rígida central e, na sequência, capotou sobre a faixa 2 de rolamento.
Com o impacto, duas pessoas sofreram ferimentos classificados como leves. Não foram divulgadas informações sobre a identidade ou o encaminhamento das vítimas.
O acidente provocou a interdição total das faixas no sentido norte a partir das 10h48. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego passou a fluir pelo acostamento, conforme atualização divulgada às 11h24.
As faixas 1 e 2 foram liberadas às 12h34, após os trabalhos para destombamento do automóvel. O veículo foi removido da rodovia às 12h51, e a interdição do acostamento foi encerrada às 12h52.
Apesar das restrições no trânsito, não foram divulgadas informações sobre a formação de congestionamento no trecho.