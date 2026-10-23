23 de outubro de 2026
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LUTO

Morte de Rubinho comove amigos no Vale: 'honesto e trabalhador'

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rubens de Oliveira Batista, 72 anos
Rubens de Oliveira Batista, 72 anos

Rubens de Oliveira Batista morreu em Jacareí nesta última terça-feira (20), aos 72 anos. E o sepultamento aconteceu no início da tarde de quarta (21) no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Parque Santo Antônio.

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Sempre alegre e tranquilo, Rubens deixou muitos amigos e, também, muitos ensinamentos. Entre os principais, a honestidade e o trabalho no dia a dia.

Nas redes sociais, amigos e familiares destacaram essas qualidades na despedida. Paula Fernanda foi uma delas. "Sr Rubinho homem honesto e trabalhador , triste notícia Deus te receba", escreveu.

"Meus sentimentos aos familiares. Um vizinho e profissional muito gentil. Quantas vezes no Portuga do Centro nos atendeu", disse Marcella Batista.

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