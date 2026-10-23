Rubens de Oliveira Batista morreu em Jacareí nesta última terça-feira (20), aos 72 anos. E o sepultamento aconteceu no início da tarde de quarta (21) no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Parque Santo Antônio.

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Sempre alegre e tranquilo, Rubens deixou muitos amigos e, também, muitos ensinamentos. Entre os principais, a honestidade e o trabalho no dia a dia.