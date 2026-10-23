Uma operação conjunta da Polícia Militar Ambiental e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento resultou na aplicação de uma multa de R$ 726 mil contra um proprietário rural por maus-tratos a 121 animais, entre bovinos e suínos, no bairro Boa Vista, em Igaratá, no Vale do Paraíba. A fiscalização ocorreu na terça-feira (20) e também identificou um casal de trabalhadores vivendo em condições degradantes, levantando suspeitas de trabalho análogo à escravidão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a vistoria na propriedade, denominada Rancho AP, os agentes encontraram um cenário considerado crítico, com animais mortos, falta de alimentação adequada, água contaminada e condições extremas de insalubridade.