Antonio Willians Ceragioli morreu aos 68 anos nesta última quinta-feira (22) em Jacareí. Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (23), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com a partida precoce de Antonio, amigos e familiares lamentaram muito. Nas redes sociais, o clima era de forte emoção.
Por exemplo, a esposa, Celia Siqueira Ceragioli, fez um desabafo. "Meu companheiro de quase 40 anos, estou sem chão", escreveu.
Fernanda Siqueira também não escondeu a tristeza. "Meu amigo irmão de fé...sou grata a Oxalá por você fazer parte na minha vida...tantas risadas...conversas e rezas...caridade. Sei que foi recebido por toda egregora que o acompanha e amparado na Luz de Oxalá e de nossos guias. Obrigado sempre pelo carinho com meu pai e por mim. Amigo descanse em paz e tenha certeza que deixará muita saudade", disse.