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LUTO

'Estou sem chão', diz esposa após a perda do marido no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Antonio Willians Ceragioli morreu aos 68 anos
Antonio Willians Ceragioli morreu aos 68 anos

Antonio Willians Ceragioli morreu aos 68 anos nesta última quinta-feira (22) em Jacareí. Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (23), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Com a partida precoce de Antonio, amigos e familiares lamentaram muito. Nas redes sociais, o clima era de forte emoção.

Por exemplo, a esposa, Celia Siqueira Ceragioli, fez um desabafo. "Meu companheiro de quase 40 anos, estou sem chão", escreveu.

Fernanda Siqueira também não escondeu a tristeza. "Meu amigo irmão de fé...sou grata a Oxalá por você fazer parte na minha vida...tantas risadas...conversas e rezas...caridade. Sei que foi recebido por toda egregora que o acompanha e amparado na Luz de Oxalá e de nossos guias. Obrigado sempre pelo carinho com meu pai e por mim. Amigo descanse em paz e tenha certeza que deixará muita saudade", disse.

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