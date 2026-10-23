Antonio Willians Ceragioli morreu aos 68 anos nesta última quinta-feira (22) em Jacareí. Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (23), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Com a partida precoce de Antonio, amigos e familiares lamentaram muito. Nas redes sociais, o clima era de forte emoção.