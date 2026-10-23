Motoristas que circularem pela região da Avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante este fim de semana. A Secretaria de Mobilidade Urbana fará interdições e desvios para apoiar os trabalhos da Justiça Eleitoral na preparação e realização do segundo turno das Eleições 2026.
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As alterações começaram nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, com o estreitamento da avenida entre o semáforo em frente a uma escola e o cruzamento com a Rua Coronel Augusto Monteiro. A terceira faixa da direita foi interditada para permitir a operação e o estacionamento das vans utilizadas nos trabalhos eleitorais. As outras duas faixas permaneceram liberadas.
No sábado (24), a partir das 5h30, haverá interdição total da Avenida Granadeiro Guimarães entre a Via Joaquim Távora e a Rua Coronel Augusto Monteiro. A previsão é de liberação às 16h, após o transporte e a distribuição de urnas, materiais e equipes para os locais de votação.
No domingo (25), dia do segundo turno, o bloqueio total do mesmo trecho começará às 5h e seguirá até o término dos trabalhos de apuração. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas e controlar o fluxo de veículos. O acesso ao hospital localizado no trecho será mantido.
Ônibus terão itinerários alterados
As linhas que seguem diretamente para o Terminal da Rodoviária Velha, incluindo a linha 13 (Jardim Gurilândia) e os ônibus intermunicipais de Tremembé e Pindamonhangaba pela Estrada Velha, utilizarão um trajeto alternativo.
O desvio será feito pelas avenidas Marechal Deodoro, Cônego José Luís Pereira Ribeiro, Doutor José Olegário de Barros e Professor Moacyr Freire, além das ruas José Vicente de Barros, Lorena, Padre Arlindo Vieira e Jacques Félix. Os veículos passarão pelo viaduto e retornarão à Avenida Granadeiro Guimarães, onde seguirão o itinerário habitual.
Os ônibus menores, como os da linha 11 (São Geraldo), que seguem dos bairros para o Centro pela Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, também terão alteração. A mudança vale ainda para os veículos que saem do Terminal da Rodoviária Velha em direção ao Centro e aos bairros pela Rua Joaquim Távora.
Nesses casos, o desvio começará no semáforo do cruzamento da Rua Joaquim Távora com a Avenida Granadeiro Guimarães. O trajeto seguirá pelas ruas Capitão Cirilo Lobato e Doutor Gastão Câmara Leal, pela Praça Monsenhor Silva Barros e pelas ruas Duque de Caxias e Jacques Félix. Depois, os ônibus retomarão seus itinerários habituais.
Semáforos terão ajustes
A equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana também fará alterações nos semáforos do cruzamento da Avenida Granadeiro Guimarães com a Via Joaquim Távora.
A mudança permitirá a conversão à esquerda e o acesso à Rua Capitão Cirilo Lobato, no sentido da Rua Doutor Gastão Câmara Leal, para facilitar a circulação durante os bloqueios.
A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização temporária e às instruções dos agentes de trânsito durante o período das alterações.