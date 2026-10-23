Motoristas que circularem pela região da Avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante este fim de semana. A Secretaria de Mobilidade Urbana fará interdições e desvios para apoiar os trabalhos da Justiça Eleitoral na preparação e realização do segundo turno das Eleições 2026.

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As alterações começaram nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, com o estreitamento da avenida entre o semáforo em frente a uma escola e o cruzamento com a Rua Coronel Augusto Monteiro. A terceira faixa da direita foi interditada para permitir a operação e o estacionamento das vans utilizadas nos trabalhos eleitorais. As outras duas faixas permaneceram liberadas.