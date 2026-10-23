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MOBILIDADE

Avenida Granadeiro Guimarães terá bloqueios neste fim de semana

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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PMT
Avenida Granadeiro Guimarães terá bloqueios neste fim de semana
Avenida Granadeiro Guimarães terá bloqueios neste fim de semana

Motoristas que circularem pela região da Avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante este fim de semana. A Secretaria de Mobilidade Urbana fará interdições e desvios para apoiar os trabalhos da Justiça Eleitoral na preparação e realização do segundo turno das Eleições 2026.

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As alterações começaram nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, com o estreitamento da avenida entre o semáforo em frente a uma escola e o cruzamento com a Rua Coronel Augusto Monteiro. A terceira faixa da direita foi interditada para permitir a operação e o estacionamento das vans utilizadas nos trabalhos eleitorais. As outras duas faixas permaneceram liberadas.

No sábado (24), a partir das 5h30, haverá interdição total da Avenida Granadeiro Guimarães entre a Via Joaquim Távora e a Rua Coronel Augusto Monteiro. A previsão é de liberação às 16h, após o transporte e a distribuição de urnas, materiais e equipes para os locais de votação.

No domingo (25), dia do segundo turno, o bloqueio total do mesmo trecho começará às 5h e seguirá até o término dos trabalhos de apuração. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas e controlar o fluxo de veículos. O acesso ao hospital localizado no trecho será mantido.

Ônibus terão itinerários alterados

As linhas que seguem diretamente para o Terminal da Rodoviária Velha, incluindo a linha 13 (Jardim Gurilândia) e os ônibus intermunicipais de Tremembé e Pindamonhangaba pela Estrada Velha, utilizarão um trajeto alternativo.

O desvio será feito pelas avenidas Marechal Deodoro, Cônego José Luís Pereira Ribeiro, Doutor José Olegário de Barros e Professor Moacyr Freire, além das ruas José Vicente de Barros, Lorena, Padre Arlindo Vieira e Jacques Félix. Os veículos passarão pelo viaduto e retornarão à Avenida Granadeiro Guimarães, onde seguirão o itinerário habitual.

Os ônibus menores, como os da linha 11 (São Geraldo), que seguem dos bairros para o Centro pela Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, também terão alteração. A mudança vale ainda para os veículos que saem do Terminal da Rodoviária Velha em direção ao Centro e aos bairros pela Rua Joaquim Távora.

Nesses casos, o desvio começará no semáforo do cruzamento da Rua Joaquim Távora com a Avenida Granadeiro Guimarães. O trajeto seguirá pelas ruas Capitão Cirilo Lobato e Doutor Gastão Câmara Leal, pela Praça Monsenhor Silva Barros e pelas ruas Duque de Caxias e Jacques Félix. Depois, os ônibus retomarão seus itinerários habituais.

Semáforos terão ajustes

A equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana também fará alterações nos semáforos do cruzamento da Avenida Granadeiro Guimarães com a Via Joaquim Távora.

A mudança permitirá a conversão à esquerda e o acesso à Rua Capitão Cirilo Lobato, no sentido da Rua Doutor Gastão Câmara Leal, para facilitar a circulação durante os bloqueios.

A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização temporária e às instruções dos agentes de trânsito durante o período das alterações.

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