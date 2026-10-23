A Polícia Civil localizou, nesta sexta-feira (23), em Caçapava, a motocicleta utilizada na fuga pelo criminoso que matou William Rodrigo de Souza Lima, de 38 anos, na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso II, em São José dos Campos. O veículo havia sido subtraído pelo autor após o homicídio e foi encontrado durante diligências realizadas pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu por volta das 23h52, na rua Benedito Pereira Garcia. Segundo informações inicialmente apuradas pela Polícia Civil, William havia saído de sua residência quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos de arma de fogo contra ele e fugiu em seguida.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o assassinato, o criminoso subtraiu uma motocicleta e utilizou o veículo para escapar. Durante as investigações, os policiais conseguiram localizar a moto no município de Caçapava, onde foi submetida a exame pericial e posteriormente apreendida.
Além da motocicleta, os investigadores também localizaram o automóvel no qual William estava no momento em que foi atingido pelos disparos. O carro passou por perícia para auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime e na coleta de possíveis vestígios que possam contribuir para a identificação do autor.
Polícia busca identificar o autor do homicídio
As investigações estão sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de São José dos Campos. Os policiais trabalham para esclarecer as circunstâncias do assassinato, identificar o responsável e determinar a motivação do crime.
Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre a identidade do suspeito, e não há confirmação sobre o que teria motivado o ataque.
A localização dos dois veículos é considerada uma etapa importante das diligências, já que os exames periciais poderão fornecer elementos para o avanço das investigações.
A Polícia Civil solicita que pessoas que tenham informações sobre o homicídio ou que possam contribuir para a identificação do autor procurem a delegacia especializada. O sigilo das informações prestadas será preservado.