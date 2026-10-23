A Polícia Civil localizou, nesta sexta-feira (23), em Caçapava, a motocicleta utilizada na fuga pelo criminoso que matou William Rodrigo de Souza Lima, de 38 anos, na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso II, em São José dos Campos. O veículo havia sido subtraído pelo autor após o homicídio e foi encontrado durante diligências realizadas pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

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O crime aconteceu por volta das 23h52, na rua Benedito Pereira Garcia. Segundo informações inicialmente apuradas pela Polícia Civil, William havia saído de sua residência quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos de arma de fogo contra ele e fugiu em seguida.