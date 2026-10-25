A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos mobilizará todo o efetivo durante o fim de semana do segundo turno das eleições, neste domingo (25). A operação prevê a presença de agentes em 78 escolas municipais, além do Caso do Idoso Sul e da unidade do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).
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A mobilização começa nesta sexta-feira (23), com a escolta das urnas eletrônicas até as unidades de votação. No sábado (24), haverá reforço no patrulhamento no entorno dos colégios eleitorais. No domingo, os agentes atuarão nos locais de votação para acompanhar o andamento do processo eleitoral.
Polícia Militar também participará da operação
Além da GCM, a Polícia Militar terá equipes mobilizadas em outros pontos de votação. A atuação também inclui os dias de preparação das escolas estaduais para receber os eleitores.
O esquema de segurança prevê ainda o patrulhamento nas proximidades dos cartórios eleitorais e dos fóruns, onde será realizada a apuração dos votos.
Segundo o inspetor e subcomandante da GCM, Reginaldo Mendes da Silva, a operação busca garantir condições de segurança para eleitores e mesários durante a votação.
“Nosso objetivo é atuar na segurança dos locais de votação, garantindo que o eleitor vote de maneira livre e espontânea e que os mesários possam trabalhar com segurança e tranquilidade”, afirmou.