A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos mobilizará todo o efetivo durante o fim de semana do segundo turno das eleições, neste domingo (25). A operação prevê a presença de agentes em 78 escolas municipais, além do Caso do Idoso Sul e da unidade do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).

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A mobilização começa nesta sexta-feira (23), com a escolta das urnas eletrônicas até as unidades de votação. No sábado (24), haverá reforço no patrulhamento no entorno dos colégios eleitorais. No domingo, os agentes atuarão nos locais de votação para acompanhar o andamento do processo eleitoral.