Os passageiros do transporte coletivo de Taubaté poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A isenção da tarifa será válida das 7h às 18h e abrangerá todas as linhas regulares da cidade.
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A gratuidade será oferecida a todos os passageiros, sem necessidade de apresentar título de eleitor, comprovante de votação ou qualquer outro documento. O embarque poderá ser feito normalmente, tanto no deslocamento até os locais de votação quanto no retorno para casa.
Decreto estabelece transporte gratuito
A medida foi determinada pela Prefeitura por meio do Decreto nº 16.488, de 23 de setembro de 2026, que prevê a suspensão da cobrança da passagem nos dias de votação. A iniciativa busca facilitar o acesso dos eleitores às seções eleitorais.
Durante o período de gratuidade, os ônibus circularão com a mesma programação de horários e itinerários dos dias úteis. O benefício também será válido para as viagens de volta após a votação.
A isenção contempla todas as linhas regulares, independentemente da categoria do passageiro ou do tipo de cartão utilizado.
Orientação aos passageiros
A Prefeitura orienta os eleitores a verificarem antecipadamente o endereço do local de votação e planejarem o deslocamento. Também é recomendado consultar os horários e itinerários das linhas que serão utilizadas, principalmente nos períodos de maior movimento.