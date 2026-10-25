Os passageiros do transporte coletivo de Taubaté poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A isenção da tarifa será válida das 7h às 18h e abrangerá todas as linhas regulares da cidade.

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A gratuidade será oferecida a todos os passageiros, sem necessidade de apresentar título de eleitor, comprovante de votação ou qualquer outro documento. O embarque poderá ser feito normalmente, tanto no deslocamento até os locais de votação quanto no retorno para casa.