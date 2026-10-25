25 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Ônibus serão gratuitos em Taubaté neste domingo de eleição

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMT
Ônibus serão gratuitos em Taubaté neste domingo de eleição
Ônibus serão gratuitos em Taubaté neste domingo de eleição

Os passageiros do transporte coletivo de Taubaté poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A isenção da tarifa será válida das 7h às 18h e abrangerá todas as linhas regulares da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A gratuidade será oferecida a todos os passageiros, sem necessidade de apresentar título de eleitor, comprovante de votação ou qualquer outro documento. O embarque poderá ser feito normalmente, tanto no deslocamento até os locais de votação quanto no retorno para casa.

Decreto estabelece transporte gratuito

A medida foi determinada pela Prefeitura por meio do Decreto nº 16.488, de 23 de setembro de 2026, que prevê a suspensão da cobrança da passagem nos dias de votação. A iniciativa busca facilitar o acesso dos eleitores às seções eleitorais.

Durante o período de gratuidade, os ônibus circularão com a mesma programação de horários e itinerários dos dias úteis. O benefício também será válido para as viagens de volta após a votação.

A isenção contempla todas as linhas regulares, independentemente da categoria do passageiro ou do tipo de cartão utilizado.

Orientação aos passageiros

A Prefeitura orienta os eleitores a verificarem antecipadamente o endereço do local de votação e planejarem o deslocamento. Também é recomendado consultar os horários e itinerários das linhas que serão utilizadas, principalmente nos períodos de maior movimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários