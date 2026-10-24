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MOBILIDADE

Ônibus serão gratuitos em São José neste domingo de eleição

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Ônibus serão gratuitos em São José neste domingo de eleição
Ônibus serão gratuitos em São José neste domingo de eleição

Os passageiros de ônibus de São José dos Campos não precisarão pagar passagem neste domingo (25), data do segundo turno das eleições. A gratuidade será válida durante as 24 horas do dia, das 0h às 23h59, em todas as 101 linhas do transporte coletivo municipal.

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A medida atende à determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), prevista na Resolução nº 23.751/2026, que estabelece a oferta gratuita do transporte público nos dias de votação. O objetivo é garantir que os eleitores possam chegar às seções eleitorais sem que o custo da passagem seja um impedimento.

Como consultar horários e itinerários

Quem precisar utilizar o transporte coletivo poderá consultar os horários e itinerários pelo site da Prefeitura ou pelo assistente virtual Seu José, do serviço 156. O atendimento também está disponível pelo WhatsApp, no número (12) 99710-0156.

Outra opção é utilizar aplicativos de mobilidade, como Cittamobi, Moovit e Google Maps. As plataformas oferecem informações sobre linhas, trajetos e previsão de chegada dos ônibus aos pontos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem procurar a Central 156, canal oficial de atendimento da Prefeitura.

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