Os passageiros de ônibus de São José dos Campos não precisarão pagar passagem neste domingo (25), data do segundo turno das eleições. A gratuidade será válida durante as 24 horas do dia, das 0h às 23h59, em todas as 101 linhas do transporte coletivo municipal.

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A medida atende à determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), prevista na Resolução nº 23.751/2026, que estabelece a oferta gratuita do transporte público nos dias de votação. O objetivo é garantir que os eleitores possam chegar às seções eleitorais sem que o custo da passagem seja um impedimento.