Quando pensamos em Outubro Rosa, é comum imaginarmos campanhas, mamografias, consultas médicas e mulheres adultas sendo lembradas da importância de cuidar da saúde. Mas, na minha visão, existe uma parte dessa conversa que ainda recebe pouca atenção: as crianças também precisam aprender, desde cedo, o que significa prevenção.

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Não estou dizendo que uma criança precisa entender o câncer de mama da mesma forma que um adulto. Muito menos que devemos transformar a infância em uma sucessão de alertas sobre doenças. A questão é outra. Precisamos ensinar, desde cedo, que cuidar do corpo, conversar sobre saúde e procurar ajuda quando algo não está bem são atitudes naturais.