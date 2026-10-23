Quando pensamos em Outubro Rosa, é comum imaginarmos campanhas, mamografias, consultas médicas e mulheres adultas sendo lembradas da importância de cuidar da saúde. Mas, na minha visão, existe uma parte dessa conversa que ainda recebe pouca atenção: as crianças também precisam aprender, desde cedo, o que significa prevenção.
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Não estou dizendo que uma criança precisa entender o câncer de mama da mesma forma que um adulto. Muito menos que devemos transformar a infância em uma sucessão de alertas sobre doenças. A questão é outra. Precisamos ensinar, desde cedo, que cuidar do corpo, conversar sobre saúde e procurar ajuda quando algo não está bem são atitudes naturais.
Isso pode parecer pequeno, mas não é.
O Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença é o câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras quando não consideramos os tumores de pele não melanoma.
Diante de números como esses, acredito que a prevenção não pode começar apenas quando alguém recebe um diagnóstico ou quando uma mulher chega à idade indicada para o rastreamento. Ela começa muito antes, na maneira como uma família conversa sobre saúde.
Uma menina que cresce ouvindo que seu corpo merece atenção pode chegar à vida adulta com outra relação com o autocuidado. Um menino que aprende que saúde da mãe, da avó, da irmã ou da companheira também é assunto dele pode se tornar um adulto mais atento e participativo.
É por isso que vejo o Outubro Rosa também como uma oportunidade de educação.
Podemos explicar para uma criança, por exemplo, que campanhas como essa existem para lembrar as pessoas de cuidarem da saúde. Podemos mostrar que ir ao médico não deve ser motivo de medo ou vergonha. Podemos ensinar que perceber uma mudança no corpo e conversar com um adulto de confiança é uma atitude de responsabilidade.
São ensinamentos simples, mas que podem construir comportamentos para o futuro.
E existe uma razão importante para começarmos cedo: hábitos de vida também fazem parte da prevenção. O próprio INCA aponta que atividade física, controle do peso corporal e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. O instituto estima que até 28% dos casos poderiam ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.
Não significa colocar sobre uma criança a responsabilidade por evitar uma doença que pode ter múltiplos fatores. Significa criar uma cultura em que cuidar da alimentação, movimentar o corpo e falar sobre saúde sejam comportamentos cotidianos, e não atitudes tomadas apenas quando aparece um problema.
Também precisamos ensinar uma diferença fundamental: prevenção não é sinônimo de exame.
A mamografia tem um papel importante no rastreamento, mas ela não é uma preocupação que deve ser transferida para a infância. O INCA recomenda o rastreamento mamográfico para mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos, considerando a população de risco padrão.
Para uma criança, portanto, a mensagem não deve ser “você precisa fazer exames”. A mensagem deve ser “você precisa aprender a cuidar de si”.
Essa distinção é importante porque educação em saúde não pode ser baseada no medo. Se queremos formar adultos mais conscientes, precisamos transformar a prevenção em algo familiar, acessível e cotidiano.
E talvez esse seja um dos maiores legados que o Outubro Rosa possa deixar.
Uma criança que participa de uma conversa em casa sobre a campanha pode não compreender todos os aspectos do câncer de mama. Mas pode entender que a mãe precisa cuidar de si. Pode perguntar por que a avó foi ao médico. Pode descobrir que falar sobre saúde não é tabu. Pode crescer entendendo que prevenção faz parte da vida.
Daqui a dez, vinte ou trinta anos, essas crianças serão os adultos responsáveis pelas próprias decisões de saúde e também, muitas vezes, pelo cuidado de outras pessoas.
Por isso, acredito que o Outubro Rosa não deveria chegar às crianças como uma campanha sobre doença, mas como uma lição sobre cuidado.
Porque uma sociedade que quer prevenir mais não pode ensinar prevenção apenas quando o problema aparece. Ela precisa construir essa consciência antes.
E, nesse sentido, falar de Outubro Rosa com as crianças talvez seja menos sobre ensinar o que é o câncer de mama e muito mais sobre ensinar uma ideia que deveria acompanhar qualquer pessoa durante toda a vida: cuidar de si e de quem está ao nosso lado também é uma forma de responsabilidade.