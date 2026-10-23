O São José anunciou nesta sexta-feira (23) recebeu o CCF (Certificado de Clube Formador), concedido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A conquista foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que anunciou a inclusão de mais três equipes entre os clubes certificados. Com isso, a entidade paulista passa a contar com 40 filiados que possuem o reconhecimento.

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A certificação chega em um momento importante para a Águia do Vale. Recentemente, o clube conquistou a Copa Paulista de 2026, após vencer o União São João nos pênaltis, no dia 17 de outubro, no estádio Martins Pereira. O título também garantiu ao time uma vaga em competição nacional na próxima temporada.