O São José anunciou nesta sexta-feira (23) recebeu o CCF (Certificado de Clube Formador), concedido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A conquista foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que anunciou a inclusão de mais três equipes entre os clubes certificados. Com isso, a entidade paulista passa a contar com 40 filiados que possuem o reconhecimento.
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A certificação chega em um momento importante para a Águia do Vale. Recentemente, o clube conquistou a Copa Paulista de 2026, após vencer o União São João nos pênaltis, no dia 17 de outubro, no estádio Martins Pereira. O título também garantiu ao time uma vaga em competição nacional na próxima temporada.
A conquista do certificado representa um avanço para o projeto de formação de jogadores, retomado pela SAF nos últimos anos. Para conceder o reconhecimento, a CBF estabelece uma série de exigências aos clubes, relacionadas à estrutura e às condições oferecidas aos atletas em formação. Segundo a FPF, as três equipes anunciadas cumpriram todos os requisitos necessários para obter o documento.
São José disputará a Copinha fora de casa em 2027
Outro passo importante para as categorias de base será a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. O CEO da SAF, Bruno Cazarine, confirmou nesta sexta-feira (23) que o São José estará na competição, mas, assim como aconteceu na edição de 2026, deverá atuar como visitante, em uma cidade que ainda não foi definida.
A diretoria pretende voltar a receber jogos da Copinha em São José dos Campos futuramente. Para isso, porém, o clube ainda precisa avançar em questões relacionadas à manutenção do gramado, à estrutura do estádio Martins Pereira e à organização do torneio, em conjunto com a Prefeitura.
A participação de 2027 já fazia parte do planejamento da SAF para fortalecer as categorias de base. A intenção inicial era preparar melhor os jogadores antes de voltar à principal competição de futebol júnior do país.
Título da Copa Paulista e calendário nacional
O certificado foi anunciado poucos dias depois de uma das principais conquistas recentes do São José. No sábado (17), a equipe venceu o União São João por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e levantou pela primeira vez o troféu da Copa Paulista.
Mais de 11 mil torcedores acompanharam a decisão no Martins Pereira. O atacante Micael marcou a cobrança decisiva que confirmou o título da Águia do Vale.
Com a conquista, o São José garantiu participação no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027. A competição será um dos principais desafios do clube na próxima temporada, ao lado do Campeonato Paulista da Série A2. A diretoria também avalia a possibilidade de disputar novamente a Copa Paulista no segundo semestre.