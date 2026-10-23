A inteligência artificial já faz parte da medicina. Está na análise de exames, na revisão de laudos, na organização de prontuários, na busca de evidências e em ferramentas que auxiliam médicos na tomada de decisões. O avanço é expressivo e tende a se acelerar. O desafio é incorporar essa tecnologia sem permitir que velocidade, escala e aparência de precisão substituam o julgamento clínico.

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Estudos recentes ajudam a dimensionar essa transformação. Em uma avaliação com mais de 32 mil angiotomografias para investigação de embolia pulmonar, a concordância entre o sistema de inteligência artificial e os radiologistas foi muito elevada. Mas, nos casos de discordância, a revisão especializada mostrou que o médico estava correto na maior parte das vezes.