Idade: 68
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/10/2026 15:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 24/10/2026 13:00
RODOLFO BENEDITO HARUTSUGU FUJISAWA
Idade: 67
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/10/2026 11:00
MARIA AMELIA PEREIRA DE SOUSA
Idade: 84
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEMITERIO BOSQUE DA ESPERANÇA-BELO HORIZONTE/MG- 24/10/2026 10:00
GERCINA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA
Idade: 92
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 23/10/2026 das 15:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/10/2026 08:00
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Idade: 91
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 16:30
ALTAMIRO RIBEIRO
Idade: 63
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 16:00
SEBASTIAO ANTONIO SANTOS DE ARAUJO
Idade: 59
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/10/2026 16:00
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
Idade: 93
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
URBAM SALA 6
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/10/2026 16:00
MARIA DA SILVA DUARTE
Idade: 91
Data de falecimento: 23/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 23/10/2026 das 11:30 às 15:30
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 23/10/2026 15:30
BENEDICTO LOPES DE ARAUJO
Idade: 91
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE CUNHA /SP- 23/10/2026 15:00
SUSA KISHI
Idade: 86
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 23/10/2026 15:00
JEANETTE STEFANELI DE FARIA
Idade: 78
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 23/10/2026 das 03:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 15:00
REINALDO POMPÍLIO DE MELO
Idade: 57
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 13:00
JOÃO BATISTA LEME
Idade: 87
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 22/10/2026 das 23:30 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 13:00
RAIMUNDO ALMEIDA FILHO
Idade: 79
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 23/10/2026 11:00
ENZO RAFAEL AVELINO DA SILVA
Idade: 1
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 22/10/2026 das 22:30 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 10:30
ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA
Idade: 66
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 22/10/2026 das 20:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 10:00
JOSÉ LUIS DA SILVA
Idade: 73
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 08:30
MIGUEL DIAS PEREIRA
Idade: 84
Data de falecimento: 22/10/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 22/10/2026 das 16:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 08:00