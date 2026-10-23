23 de outubro de 2026
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Sergio morre aos 68 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Sergio morre aos 68 anos; veja notas de falecimento em SJC
Sergio morre aos 68 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 68
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/10/2026 15:00

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GERALDO LUIZ PEREIRA BARROS

Idade: 66
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 24/10/2026 13:00

RODOLFO BENEDITO HARUTSUGU FUJISAWA

Idade: 67
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/10/2026 11:00

MARIA AMELIA PEREIRA DE SOUSA

Idade: 84
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEMITERIO BOSQUE DA ESPERANÇA-BELO HORIZONTE/MG- 24/10/2026 10:00

GERCINA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA

Idade: 92
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 23/10/2026 das 15:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/10/2026 08:00

FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

Idade: 91
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 16:30

ALTAMIRO RIBEIRO

Idade: 63
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 16:00

SEBASTIAO ANTONIO SANTOS DE ARAUJO

Idade: 59
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/10/2026 16:00

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

Idade: 93
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
URBAM SALA 6

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/10/2026 16:00

MARIA DA SILVA DUARTE

Idade: 91
Data de falecimento: 23/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 23/10/2026 das 11:30 às 15:30

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 23/10/2026 15:30

BENEDICTO LOPES DE ARAUJO

Idade: 91
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE CUNHA /SP- 23/10/2026 15:00

SUSA KISHI

Idade: 86
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 23/10/2026 15:00

JEANETTE STEFANELI DE FARIA

Idade: 78
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 23/10/2026 das 03:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 15:00

REINALDO POMPÍLIO DE MELO

Idade: 57
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 13:00

JOÃO BATISTA LEME

Idade: 87
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 22/10/2026 das 23:30 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 13:00

RAIMUNDO ALMEIDA FILHO

Idade: 79
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 23/10/2026 11:00

ENZO RAFAEL AVELINO DA SILVA

Idade: 1
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 22/10/2026 das 22:30 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 10:30

ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA

Idade: 66
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 22/10/2026 das 20:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 10:00

JOSÉ LUIS DA SILVA

Idade: 73
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 08:30

MIGUEL DIAS PEREIRA

Idade: 84
Data de falecimento: 22/10/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 22/10/2026 das 16:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 08:00

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