A morte do pastor Sérgio Luis, presidente da Igreja Missionária da Renovação, no bairro Vila Brito, em Lorena, causou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa.

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Nas redes sociais, diversas pessoas prestaram homenagens e compartilharam lembranças da trajetória do religioso, marcada pela dedicação à fé cristã. A causa da morte não foi divulgada.