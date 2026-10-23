A morte do pastor Sérgio Luis, presidente da Igreja Missionária da Renovação, no bairro Vila Brito, em Lorena, causou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa.
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Nas redes sociais, diversas pessoas prestaram homenagens e compartilharam lembranças da trajetória do religioso, marcada pela dedicação à fé cristã. A causa da morte não foi divulgada.
Sérgio era conhecido por sua atuação à frente da igreja e pelo trabalho religioso desenvolvido junto à comunidade. Nas mensagens de despedida, fiéis destacaram sua disposição para orar, seu acolhimento e a importância que teve na vida de pessoas que conviveram com ele.
Uma das homenagens ressaltou a dedicação do pastor às orações. Outro relato lembrou que Sérgio foi padrinho de casamento e deixou ensinamentos importantes. As manifestações mostram o vínculo de amizade e fé construído pelo religioso ao longo dos anos.
Relatos emocionam
Entre as mensagens publicadas, uma pessoa lembrou o apoio recebido do pastor em um momento delicado da família. Segundo o relato, Sérgio orou pela vida de uma criança cujo estado de saúde preocupava os médicos. Hoje com 25 anos, o filho foi lembrado pela família como um exemplo da fé e da esperança que marcaram aquela experiência.
Outros conhecidos destacaram a dedicação do religioso ao trabalho de evangelização e a disposição para buscar pessoas para a igreja. As mensagens também foram acompanhadas de pedidos de conforto e força para os familiares neste momento de luto.
A morte do pastor deixa saudades entre aqueles que compartilharam momentos de oração, amizade e convivência com ele. As homenagens publicadas nas redes sociais expressam o reconhecimento de fiéis e amigos pela presença de Sérgio Luis na comunidade de Lorena.
Neste momento de despedida, familiares, amigos e integrantes da Igreja Missionária da Renovação recebem manifestações de solidariedade e carinho.