A Polícia Militar apreendeu cerca de 13,9 quilos de drogas em uma residência no Parque Nova Esperança, na zona leste de São José dos Campos, na madrugada de quinta-feira (22). Os entorpecentes foram encontrados após uma denúncia sobre o armazenamento de drogas e armas de fogo no imóvel. Ninguém foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi atendida por policiais da 1ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após um chamado recebido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).