A Polícia Militar apreendeu cerca de 13,9 quilos de drogas em uma residência no Parque Nova Esperança, na zona leste de São José dos Campos, na madrugada de quinta-feira (22). Os entorpecentes foram encontrados após uma denúncia sobre o armazenamento de drogas e armas de fogo no imóvel. Ninguém foi preso.
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A ocorrência foi atendida por policiais da 1ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após um chamado recebido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram parte das drogas em uma geladeira localizada na garagem e o restante em um dos cômodos da residência.
Entre os materiais apreendidos estavam 2.401 pinos de cocaína, com peso aproximado de 3,37 quilos, além de 1.351 pinos de haxixe, que somavam cerca de 1,045 quilo. Também foram encontrados 100 invólucros de crack, com aproximadamente 360 gramas.
A apreensão incluiu ainda cerca de 3,24 quilos de maconha, distribuídos em tabletes, tijolos, porções e frascos, além de aproximadamente 5,91 quilos de cocaína a granel.
Apesar da denúncia mencionar a presença de armas de fogo no imóvel, nenhuma arma foi localizada durante a ação policial.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Todo o material permaneceu apreendido, e o caso foi registrado para investigação.