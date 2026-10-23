Licitação

A Prefeitura de Taubaté abriu uma licitação para contratar uma empresa que ficará responsável por assessorar a elaboração do PMARC (Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática). As propostas serão recebidas até 16 de dezembro. O custo pode chegar a R$ 254 mil. O prazo para conclusão do serviço será de 18 meses.

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Plano

Segundo o edital, o plano deverá contemplar diagnóstico climático e socioambiental, análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, estruturação da governança climática municipal, desenvolvimento de estratégias, diretrizes, programas, ações e indicadores de adaptação e resiliência climática, bem como realização de processos participativos, capacitações técnicas e elaboração dos produtos técnicos.