23 de outubro de 2026
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APREENSÃO DE DROGAS

PM apreende mais de 1.200 porções de drogas em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em São Sebastião
Drogas apreendidas em São Sebastião

A Polícia Militar apreendeu mais de 1.200 porções de drogas em uma área de mata no bairro Olaria, em São Sebastião, no Litoral Norte. A apreensão ocorreu na quinta-feira (22), durante uma ação do 20º BPM/I após uma denúncia de tráfico de drogas na região.

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Durante a incursão na mata, os policiais localizaram uma mochila com 135 porções de maconha, 774 eppendorfs de cocaína e 388 porções de crack. Ao todo, foram apreendidas 1.297 unidades de entorpecentes.

Além das drogas, outros objetos também foram encontrados no local. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Distrito Policial de São Sebastião, onde a ocorrência foi apresentada.

A Polícia Militar não informou se houve prisões durante a ação.

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