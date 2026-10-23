A Polícia Militar apreendeu mais de 1.200 porções de drogas em uma área de mata no bairro Olaria, em São Sebastião, no Litoral Norte. A apreensão ocorreu na quinta-feira (22), durante uma ação do 20º BPM/I após uma denúncia de tráfico de drogas na região.

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Durante a incursão na mata, os policiais localizaram uma mochila com 135 porções de maconha, 774 eppendorfs de cocaína e 388 porções de crack. Ao todo, foram apreendidas 1.297 unidades de entorpecentes.