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CAPTURA DE PROCURADO

Preso em Caçapava, procurado usava documento falso desde 2014

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso pela Polícia Militar em Caçapava
Homem foi preso pela Polícia Militar em Caçapava

Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quinta-feira (22), em Caçapava, após ser flagrado utilizando um documento de identidade falso. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto Saturação, realizada por policiais da Força Tática do 46º BPM/I na zona rural do município.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o procurado estaria na região e realizou diligências em dois endereços até localizá-lo em uma chácara no bairro Guamirim, por volta das 22h30.

Durante a abordagem, o homem apresentou uma carteira de identidade com dados de outra pessoa, mas com sua própria fotografia. Após consultas aos sistemas policiais, os agentes identificaram a divergência. Questionado, ele revelou sua verdadeira identidade e admitiu que sabia ser procurado pela Justiça.

Ainda de acordo com a PM, o homem afirmou ter comprado o documento falso por R$ 400 e que o utilizava desde 2014.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caçapava. O suspeito foi autuado em flagrante por uso de documento falso, crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.

O documento de identidade foi apreendido e encaminhado para perícia.

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