Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quinta-feira (22), em Caçapava, após ser flagrado utilizando um documento de identidade falso. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto Saturação, realizada por policiais da Força Tática do 46º BPM/I na zona rural do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o procurado estaria na região e realizou diligências em dois endereços até localizá-lo em uma chácara no bairro Guamirim, por volta das 22h30.