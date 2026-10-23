23 de outubro de 2026
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ANTONIA MARIA

AMZ visita Rio Manso

Por Antônia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotos: Agência Versa
Equipe Rio Manso
Equipe Rio Manso

Na última terça-feira, a AMZ acompanhou um grupo de profissionais da imprensa e parceiros do segmento de eventos em uma visita especial à Vinícola Rio Manso, em Jacutinga (MG). Recebidos pela CEO, Dra. Aline Mabel, e pelo sócio Dudu Cirvidiu, os convidados conheceram o espaço para festas, percorreram os vinhedos e participaram de uma degustação exclusiva dos rótulos da casa.

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A programação reuniu experiências sensoriais e boa gastronomia, com pintura em taças, harmonização de queijos e charcutaria, oficina de aromas, cafés especiais Santa Maria, música ao som de DJ e um buffet com um cardápio harmonizado aos rótulos. Entre vinhos, conversas e encontros, a visita proporcionou momentos de integração em meio ao cenário acolhedor da vinícola. Em breve, a Rio Manso estará de portas abertas ao público, que poderá conhecer de perto seus vinhedos, desfrutar de seus rótulos e vivenciar experiências que celebram a enogastronomia e o prazer de receber. Saiba mais: @vinicolariomanso. 

Vinícola Rio Manso fica localizada em Jacutinga (MG) a mil metros de altitude
Vinícola Rio Manso fica localizada em Jacutinga (MG) a mil metros de altitude
Erika Soares, colunista do site Entre Sabores
Erika Soares, colunista do site Entre Sabores
Chef e sommelière, Ale Lembo
Chef e sommelière, Ale Lembo
Guto, da Queijos & Amigos serviu harmonização com charcutaria
Guto, da Queijos & Amigos serviu harmonização com charcutaria
Convidadas brindaram com Welcome Drink e vista para Serra da Mantiqueira
Convidadas brindaram com Welcome Drink e vista para Serra da Mantiqueira
Os rótulos da Rio Manso contam com Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet, Viognier e Cabernet Franc
Os rótulos da Rio Manso contam com Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet, Viognier e Cabernet Franc
Dudu Cirvidiu e Aline Mabel receberam os convidados na Vinícola Rio Manso
Dudu Cirvidiu e Aline Mabel receberam os convidados na Vinícola Rio Manso
Buffet servido por Paulo Pirola rendeu elogios
Buffet servido por Paulo Pirola rendeu elogios
Convidados fizeram sua própria essência orientados por Tati Leopoldino, da Aromas da Terra
Convidados fizeram sua própria essência orientados por Tati Leopoldino, da Aromas da Terra
Marcelo Grespan, artista e sommelière, proporcionou experiência de pintura em taças
Marcelo Grespan, artista e sommelière, proporcionou experiência de pintura em taças
Ana Geremias, jornalista
Ana Geremias, jornalista

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