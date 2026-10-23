Na última terça-feira, a AMZ acompanhou um grupo de profissionais da imprensa e parceiros do segmento de eventos em uma visita especial à Vinícola Rio Manso, em Jacutinga (MG). Recebidos pela CEO, Dra. Aline Mabel, e pelo sócio Dudu Cirvidiu, os convidados conheceram o espaço para festas, percorreram os vinhedos e participaram de uma degustação exclusiva dos rótulos da casa.

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A programação reuniu experiências sensoriais e boa gastronomia, com pintura em taças, harmonização de queijos e charcutaria, oficina de aromas, cafés especiais Santa Maria, música ao som de DJ e um buffet com um cardápio harmonizado aos rótulos. Entre vinhos, conversas e encontros, a visita proporcionou momentos de integração em meio ao cenário acolhedor da vinícola. Em breve, a Rio Manso estará de portas abertas ao público, que poderá conhecer de perto seus vinhedos, desfrutar de seus rótulos e vivenciar experiências que celebram a enogastronomia e o prazer de receber. Saiba mais: @vinicolariomanso.