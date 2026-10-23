Um pedido de vista (mais tempo para análise) suspendeu o julgamento, no STF (Supremo Tribunal Federal), do recurso que a Prefeitura de Taubaté apresentou contra a decisão do Tribunal de Justiça que, três anos atrás, considerou inconstitucionais 216 funções de confiança da área da educação - de diretor de escola (122), vice-diretor (66) e supervisor de ensino (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O julgamento virtual havia sido iniciado no último dia 16 e se estenderia até essa sexta-feira (23), mas o ministro Flávio Dino pediu vista na quinta-feira (22). Com isso, o julgamento será retomado em até 90 dias.