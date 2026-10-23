Um incêndio na fábrica de carpetes Inylbra, em Jacareí, deixou três pessoas com ferimentos leves na tarde desta sexta-feira (23). Duas vítimas sofreram intoxicação por inalação de fumaça e uma teve queimaduras nos dedos, segundo Corpo de Bombeiros.
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Todas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa da cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h43 para atender à ocorrência na avenida Getúlio Dorneles Vargas, no Jardim Califórnia. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram as chamas já espalhadas por parte do interior da indústria.
O fogo atingiu materiais de fácil combustão utilizados na fabricação de carpetes e se alastrou rapidamente, alcançando uma área de aproximadamente 200 metros quadrados.
Para combater o incêndio, os bombeiros realizaram o ataque direto às chamas, utilizando cerca de 4 mil litros de água. Após controlar o fogo, as equipes fizeram o trabalho de rescaldo e isolaram a área para evitar que as chamas se propagassem para empresas e galpões vizinhos.
A operação mobilizou oito viaturas e 16 bombeiros do 11º Grupamento de Bombeiros, além do apoio de um médico e do policiamento local.
O incêndio foi controlado e extinto. Após a conclusão dos trabalhos, o local ficou sob os cuidados dos responsáveis pela empresa, que é voltada à fabricação de não tecidos, feltros agulhados e carpetes para os setores automobilístico e industrial.