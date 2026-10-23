Um incêndio na fábrica de carpetes Inylbra, em Jacareí, deixou três pessoas com ferimentos leves na tarde desta sexta-feira (23). Duas vítimas sofreram intoxicação por inalação de fumaça e uma teve queimaduras nos dedos, segundo Corpo de Bombeiros.

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Todas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa da cidade.