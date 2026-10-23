A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registra um total de 1,92 milhão de eleitores aptos a votar no segundo turno da eleição presidencial, marcada para o próximo domingo (25), segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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Desse montante, a grande maioria dos cidadãos tem o compromisso de ir às urnas: são 1,70 milhão de eleitores obrigatórios, o que equivale a 88,26% de todo o eleitorado regional. O restante é composto por votantes facultativos, grupo que inclui jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos. Esse grupo soma 226,2 mil eleitores (11,74%).
A análise detalhada dos dados revela uma presença marcante das mulheres no cenário político do Vale do Paraíba. O eleitorado feminino é maioria absoluta na região, somando 1,01 milhão de eleitoras aptas, o que representa 52,66% do total regional. Já o eleitorado masculino conta com 911,9 mil votantes, correspondendo a 47,33% do contingente de eleitores da RMVale.
Colégios eleitorais
O ranking dos maiores colégios eleitorais da região é liderado por São José dos Campos, que se consolida como o maior município em número de votantes, com 539,1 mil eleitores aptos.
Em segundo lugar aparece Taubaté, reunindo 239,4 mil votantes. A terceira posição fica com Jacareí, que contabiliza 171,2 mil pessoas aptas a votar.
Completando a lista das cinco maiores cidades, Pindamonhangaba ocupa o quarto lugar, com 119 mil eleitores, e Caraguatatuba surge em quinto, representando o Litoral Norte com 105,5 mil votantes aptos.
Os dados mostram a dimensão do eleitorado em relação à população regional. A estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta 2,60 milhões de habitantes na RMVale em 2026.
Com 1,92 milhão de eleitores aptos, o cadastro eleitoral corresponde a 73,84% da população estimada da região. A comparação, porém, não significa que todos os moradores possam votar, já que a população inclui crianças e pessoas que não possuem obrigatoriedade ou direito ao voto.
Onde votar
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo informou que não houve mudanças nos locais de votação das 39 cidades do Vale do Paraíba entre o primeiro e o segundo turno.
O eleitor pode consultar o endereço da seção eleitoral pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Autoatendimento Eleitoral da Justiça Eleitoral (clique aqui).
No e-Título, basta entrar no aplicativo e selecionar a opção “Onde votar”. A ferramenta informa o endereço da seção eleitoral e permite visualizar a localização no mapa, copiar o endereço e consultar rotas em aplicativos de mobilidade.
Pelo site do Autoatendimento Eleitoral, é necessário acessar o menu “Consultas” e selecionar a opção “Onde votar”. O sistema informa o nome e o endereço do local, além da zona e da seção eleitoral. A consulta também permite verificar se houve alguma alteração no endereço de votação.
Quem não compareceu ao primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com o título eleitoral em situação regular. A ausência na primeira votação não impede a participação na segunda, mesmo que o eleitor ainda não tenha justificado a falta.
Resultado do 1º turno para presidente
O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno da eleição para presidente com ampla vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na RMVale.
O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos na região. Lula somou 472.162 votos, com 32,54% dos válidos.
Ao todo, a RMVale registrou 1,45 milhão de votos válidos. Outros 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto. A abstenção chegou a 399,8 mil eleitores, correspondente a 20,74% do eleitorado.