A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registra um total de 1,92 milhão de eleitores aptos a votar no segundo turno da eleição presidencial, marcada para o próximo domingo (25), segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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Desse montante, a grande maioria dos cidadãos tem o compromisso de ir às urnas: são 1,70 milhão de eleitores obrigatórios, o que equivale a 88,26% de todo o eleitorado regional. O restante é composto por votantes facultativos, grupo que inclui jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos. Esse grupo soma 226,2 mil eleitores (11,74%).