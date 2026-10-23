A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para temporais neste domingo (25) e colocou todo o território paulista em alerta laranja. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões que exigem atenção, devido à possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

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Nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), todo o estado permanece em estado de atenção. A previsão indica a atuação de áreas de instabilidade, que podem provocar pancadas de chuva de intensidade variável, com episódios de maior intensidade em diferentes regiões paulistas.