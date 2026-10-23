A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para temporais neste domingo (25) e colocou todo o território paulista em alerta laranja. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões que exigem atenção, devido à possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
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Nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), todo o estado permanece em estado de atenção. A previsão indica a atuação de áreas de instabilidade, que podem provocar pancadas de chuva de intensidade variável, com episódios de maior intensidade em diferentes regiões paulistas.
O cenário mais preocupante está na faixa leste do estado, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, o Litoral Norte e o Vale do Ribeira. Nessas áreas, há condições para temporais intensos e volumes elevados de chuva em curtos períodos.
No Vale do Paraíba, a previsão exige atenção para possíveis alagamentos, enxurradas e elevação rápida dos níveis de rios e córregos. Também há risco de quedas de árvores, destelhamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.
Nas regiões central, sul e oeste do estado, são esperadas pancadas de chuva moderadas a fortes, distribuídas de maneira irregular. Já no norte e no noroeste, a tendência é de precipitações mais localizadas e passageiras, embora não estejam descartados temporais isolados com raios e ventos fortes.
Gabinete da Operação El Niño
Diante da previsão de temporais, o Gabinete Especial da Operação El Niño terá mobilização presencial neste domingo (25), no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A iniciativa busca intensificar o monitoramento das condições meteorológicas, avaliar possíveis impactos e coordenar medidas de preparação e resposta em todo o estado.
Coordenado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o gabinete integra os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O trabalho permite acompanhar a evolução dos riscos, apoiar decisões operacionais e reforçar a divulgação de orientações preventivas à população.
Como se proteger durante os temporais
A Defesa Civil recomenda que os moradores adotem medidas preventivas antes e durante as chuvas intensas.
Em caso de ventos fortes, a orientação é recolher objetos soltos de quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, é importante manter distância de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair.
Se houver raios, procure abrigo em edificações fechadas e evite áreas abertas, árvores isoladas, estruturas metálicas e contato com a água durante as descargas elétricas. Em caso de granizo, procure um local protegido, longe de janelas e coberturas frágeis.
A população também deve evitar atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza, tanto a pé quanto de carro. Rios, córregos e áreas sujeitas a inundações devem ser evitados durante as chuvas fortes.
Em regiões com risco de deslizamento, fique atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, surgimento de água barrenta e movimentação de terra. Ao identificar esses indícios, deixe o local e acione a Defesa Civil.
Antes da chuva, verifique calhas, ralos e telhados, mas nunca tente fazer reparos durante uma tempestade. Em caso de fios elétricos caídos, não se aproxime nem toque nos cabos. Avise a concessionária de energia.
Como receber alertas da Defesa Civil
A Defesa Civil do Estado de São Paulo continuará monitorando as condições meteorológicas e poderá atualizar as orientações conforme a evolução do cenário.
Para receber alertas gratuitos por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.