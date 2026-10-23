Um levantamento do sistema Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo, revelou o ranking da taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes nas 25 maiores cidades paulistas nos últimos 12 meses.
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O estudo coloca Taubaté em uma posição de alerta: o município aparece como o segundo mais letal do estado, enquanto São José dos Campos ocupa a 16ª colocação da lista.
No topo do ranking paulista, Jundiaí lidera com uma taxa de 15,79 mortes por 100 mil habitantes e 73 óbitos registrados nos últimos 12 meses – de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Taubaté surge na segunda colocação, apresentando uma taxa de 15,63 e 50 mortes.
A terceira posição é de São Bernardo do Campo, com taxa de 14,48 e 121 mortes. Praia Grande vem em quarto lugar, acumulando taxa de 13,35 e 49 óbitos. Fechando o grupo das cinco primeiras cidades está São José do Rio Preto, com taxa de 13,17 e 66 vítimas fatais.
A análise do período de janeiro a setembro de 2026 aponta uma alta nas mortes registradas em Taubaté. A cidade contabilizou 40 mortes em acidentes de trânsito nos nove primeiros meses deste ano, contra 36 no mesmo período de 2025. A variação representa um aumento de 11,1% na letalidade viária do município.
Por outro lado, São José dos Campos apresentou uma ligeira queda no mesmo intervalo de tempo. A maior cidade do Vale do Paraíba registrou 58 mortes de janeiro a setembro de 2026, frente às 61 vítimas contabilizadas entre janeiro e setembro do ano anterior. A variação no município joseense reflete uma redução de 4,9% nos acidentes fatais.
O município ocupa a 16ª colocação do ranking estadual, com 73 óbitos em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses e taxa de 10,1 mortes por 100 mil habitantes.
A mais baixa taxa do ranking é de Carapicuíba, com 25 mortes e 6,32 óbitos por 100 mil.
Cenário regional
Os dados gerais da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) indicam um salto expressivo na violência viária no mês de setembro de 2026. Foram 47 vítimas fatais registradas na região ao longo do mês, em comparação com 32 no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento acentuado de 46,9%.
Esse resultado transforma setembro no mês mais mortal do ano de 2026 na região. O indicador também estabelece a maior quantidade de mortes registradas em um único mês desde junho de 2019, quando 51 pessoas perderam a vida em acidentes no trânsito regional. O crescimento interrompeu uma sequência de meses com resultados inferiores.
Apesar do aumento pontual no nono mês do ano, o acumulado de janeiro a setembro mostra um cenário de estabilidade na comparação anual. A RMVale somou 298 mortes nos primeiros nove meses de 2026, contra 299 óbitos no mesmo período de 2025, o que indica uma pequena redução de 0,3%.
Ainda assim, o volume total de mortes chama a atenção na série histórica recente. O total de 2026 é o mais elevado para o período de janeiro a setembro desde 2016, quando foram registradas 303 mortes. Já o acumulado de 2025 havia sido o maior para os nove primeiros meses desde 2015, período em que houve 300 vítimas fatais.