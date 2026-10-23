Um levantamento do sistema Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo, revelou o ranking da taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes nas 25 maiores cidades paulistas nos últimos 12 meses.

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O estudo coloca Taubaté em uma posição de alerta: o município aparece como o segundo mais letal do estado, enquanto São José dos Campos ocupa a 16ª colocação da lista.