23 de outubro de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Fogo atinge fábrica em Jacareí e assusta moradores

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Ana Carina Lemos de Oliveira
Imagens mostram uma intensa e densa nuvem de fumaça preta
Imagens mostram uma intensa e densa nuvem de fumaça preta

Vídeo obtido por OVALE mostra o incêndio de grandes proporções que atingiu, na tarde desta sexta-feira (23), uma das plantas industriais da empresa Inylbra, localizada na avenida Getúlio Dorneles Vargas, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. A unidade é voltada à fabricação de não tecidos, feltros agulhados e carpetes para os setores automobilístico e industrial.

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As imagens mostram uma intensa e densa nuvem de fumaça preta subindo do complexo industrial e se espalhando rapidamente pelo céu. O cenário chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela movimentada avenida, em frente ao estabelecimento.

Nos vídeos, é possível observar a fumaça emergindo de trás das árvores e das instalações da fábrica, cobrindo boa parte do horizonte e indicando a força das chamas na estrutura interna.

Segundo informações preliminares apuradas junto à empresa, o fogo atingiu parte da estrutura industrial. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio e evitar que as chamas se alastrem ainda mais pelo imóvel ou por áreas vizinhas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as causas que deram início ao incêndio. A ocorrência segue em andamento.

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