Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta sexta-feira (23), uma das plantas industriais da empresa Inylbra, localizada na avenida Getúlio Dorneles Vargas, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. A unidade é voltada à fabricação de não tecidos, feltros agulhados e carpetes para os setores automobilístico e industrial.
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Imagens registradas no local mostram uma intensa e densa nuvem de fumaça preta subindo do complexo industrial e se espalhando rapidamente pelo céu. O cenário chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela movimentada avenida, em frente ao estabelecimento.
Nos vídeos, é possível observar a fumaça emergindo de trás das árvores e das instalações da fábrica, cobrindo boa parte do horizonte e indicando a força das chamas na estrutura interna.
Segundo informações preliminares apuradas junto à empresa, o fogo atingiu parte da estrutura industrial. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio e evitar que as chamas se alastrem ainda mais pelo imóvel ou por áreas vizinhas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as causas que deram início ao incêndio. A ocorrência segue em andamento.