Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta sexta-feira (23), uma das plantas industriais da empresa Inylbra, localizada na avenida Getúlio Dorneles Vargas, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. A unidade é voltada à fabricação de não tecidos, feltros agulhados e carpetes para os setores automobilístico e industrial.

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Imagens registradas no local mostram uma intensa e densa nuvem de fumaça preta subindo do complexo industrial e se espalhando rapidamente pelo céu. O cenário chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela movimentada avenida, em frente ao estabelecimento.