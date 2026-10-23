O estado de São Paulo deve registrar 20.820 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. A projeção é do Inca (Instituto Nacional de Câncer) e reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso aos exames de rastreamento, especialmente durante a campanha Outubro Rosa.

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De acordo com a publicação Estimativa 2026: Incidência de Câncer no Brasil, a taxa projetada para o estado é de 87,34 casos para cada 100 mil mulheres. Na capital paulista, são esperados 5.840 novos diagnósticos por ano.