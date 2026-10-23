O estado de São Paulo deve registrar 20.820 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. A projeção é do Inca (Instituto Nacional de Câncer) e reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso aos exames de rastreamento, especialmente durante a campanha Outubro Rosa.
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De acordo com a publicação Estimativa 2026: Incidência de Câncer no Brasil, a taxa projetada para o estado é de 87,34 casos para cada 100 mil mulheres. Na capital paulista, são esperados 5.840 novos diagnósticos por ano.
O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente entre as mulheres, quando desconsiderados os casos de câncer de pele não melanoma. Embora a doença possa apresentar sinais perceptíveis, também pode se desenvolver sem sintomas nas fases iniciais.
Por isso, a atenção às mudanças nas mamas e o acompanhamento regular de saúde são importantes para identificar possíveis alterações e iniciar a investigação o quanto antes.
Segundo Fernanda Ingrid Toledo Santos, coordenadora de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, conhecer o próprio corpo e procurar orientação profissional diante de sinais suspeitos são medidas importantes para favorecer o diagnóstico oportuno.
“O câncer de mama pode se desenvolver sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Por isso, é importante que as mulheres mantenham o acompanhamento de saúde e estejam atentas a alterações nas mamas. Identificar um sinal suspeito e buscar avaliação profissional o quanto antes pode fazer diferença no diagnóstico e no tratamento”, explica.
Mamografia
A mamografia tem papel fundamental no rastreamento do câncer de mama porque pode identificar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas. Dessa forma, o exame permite investigar possíveis tumores em fases iniciais, quando as chances de sucesso do tratamento podem ser maiores.
No SUS (Sistema Único de Saúde), o rastreamento populacional é recomendado a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos. A necessidade de avaliação individualizada também deve ser considerada, especialmente quando existem fatores de risco ou histórico familiar da doença.
A orientação de profissionais de saúde ajuda a esclarecer dúvidas sobre a periodicidade dos exames e a necessidade de investigação de alterações suspeitas.
A coordenadora de Enfermagem destaca ainda a importância do trabalho dos enfermeiros na prevenção, na orientação e no acompanhamento das mulheres durante esse processo.
“O enfermeiro desempenha um papel essencial na promoção da saúde da mulher, por meio da educação em saúde, da consulta de enfermagem, da identificação de sinais de alerta e do encaminhamento oportuno para investigação diagnóstica. Nosso compromisso é promover um cuidado integral, humanizado e fundamentado em evidências científicas”, afirma.
Sinais de alerta
Entre as alterações que merecem atenção estão o aparecimento de nódulos nas mamas ou nas axilas, mudanças no formato ou na pele das mamas, retração do mamilo e saída espontânea de secreção anormal pelo mamilo.
Esses sinais não significam necessariamente que a mulher esteja com câncer, mas precisam ser avaliados por um profissional de saúde. A ausência de dor também não deve ser motivo para adiar a consulta.
Segundo o Inca, o nódulo é a principal manifestação percebida pelas próprias mulheres e está presente em aproximadamente 90% dos casos em que a doença é identificada pela paciente.
Fernanda ressalta que qualquer alteração suspeita deve ser investigada, mesmo quando não há outros sintomas associados.
“Nem toda alteração significa um diagnóstico de câncer, mas toda alteração suspeita nas mamas deve ser avaliada por um profissional de saúde, mesmo quando não há dor ou outros sintomas associados. A avaliação médica permite identificar a causa e, quando necessário, solicitar exames complementares. O mais importante é não adiar a procura por atendimento”, orienta.
Durante o Outubro Rosa, a campanha reforça a importância da informação, do acompanhamento de saúde e da realização dos exames recomendados. A identificação de sinais suspeitos e a busca por atendimento são medidas importantes para que a investigação e, quando necessário, o tratamento comecem no momento adequado.